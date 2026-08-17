LINE ประเทศไทย ส่ง LIFELINE ร่วม Hug HeartYai ชูเครื่องมือดิจิทัล เสริมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

LINE ประเทศไทย เดินหน้าสานต่อภารกิจสร้างความตระหนักรู้ด้านการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ผ่านโครงการ “LIFELINE พร้อมก่อนวิกฤต” ล่าสุดร่วมเทศกาล “Hug HeartYai” เทศกาลสร้างสรรค์ฟื้นใจเมืองหาดใหญ่ นำองค์ความรู้และเครื่องมือด้านการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินไปสู่ชาวหาดใหญ่ พร้อมชวนเปลี่ยนบทเรียนจากวิกฤตที่ผ่านมาให้เป็นความพร้อมสำหรับวันข้างหน้า
เทศกาล Hug HeartYai จัดขึ้นเพื่อร่วมฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งให้เมืองหาดใหญ่หลังผ่านพ้นวิกฤตอุทกภัย โดยภายในงาน LINE ประเทศไทย นำโครงการ “LIFELINE พร้อมก่อนวิกฤต” ร่วมสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน ผ่าน นิทรรศการให้ความรู้ (Exhibition) ที่นำเสนอแนวทางการเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุ ตั้งแต่การเข้าถึงข้อมูลและการแจ้งเตือนผ่าน LINE ALERT OA การเรียนรู้วิธีใช้ฟีเจอร์ LINE Safety Check เพื่อแจ้งและตรวจสอบสถานะความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุ ไปจนถึงแนวคิด “พร้อม Pack” ที่แนะนำการจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังจัด เวทีเสวนา เพื่อแบ่งปันแนวคิดและตอกย้ำความสำคัญของการเตรียมพร้อมล่วงหน้า ชวนทุกคนก้าวจาก “วันที่ต้องรับมือ” สู่ “วันที่เลือกเตรียมพร้อม”
ณิชารัศมิ์ อาชญาสิทธิวัตร รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด LINE ประเทศไทย กล่าวบนเวทีเสวนาว่า “ทุกวันนี้คนไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้บ่อยและใกล้ตัวมากขึ้น การเตรียมพร้อมล่วงหน้าจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะช่วยให้เรามีข้อมูลที่จำเป็น ลดความตื่นตระหนก และตัดสินใจได้ดีขึ้นเมื่อเกิดเหตุจริง แคมเปญ ‘LIFELINE พร้อมก่อนวิกฤต’ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ LINE ที่ต้องการใช้แพลตฟอร์มที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทย มาช่วยให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือด้านความปลอดภัยได้ง่ายและทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็น LINE ALERT OA หรือฟีเจอร์ LINE Safety Check เราอยากให้ทุกคนได้รู้จักและเตรียมใช้เครื่องมือเหล่านี้ไว้ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ เพราะวิกฤตเลือกเวลาไม่ได้ แต่เราเลือกได้ว่าจะพร้อมแค่ไหน”
การเข้าร่วมเทศกาล Hug HeartYai ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งการต่อยอดของโครงการ “LIFELINE พร้อมก่อนวิกฤต” ที่ LINE ประเทศไทยริเริ่มขึ้นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวม 15 องค์กร เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้คนไทยเห็นความสำคัญของการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ พร้อมนำความรู้และเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ไปประยุกต์ใช้ในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม
แม้เทศกาล Hug HeartYai จะสิ้นสุดลงแล้ว แต่การเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตยังสามารถเริ่มต้นและเดินหน้าต่อได้ในทุกครัวเรือน LINE ประเทศไทยจึงขอชวนทุกคนเปลี่ยนบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาให้เป็นความพร้อมสำหรับวันข้างหน้า เพราะเมื่อวิกฤตเกิดขึ้น การรู้ก่อน เตรียมก่อน และเช็กความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว อาจสร้างความแตกต่างในช่วงเวลาสำคัญ