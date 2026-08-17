อาลัย "คุณตาเออร์วิน" จากเพจดัง "มูมิ Memories" จากไปอย่างสงบในวัย 96 ปี

แฟนคลับร่วมแสดงความเสียใจและอาลัยต่อการจากไปของ "คุณตาเออร์วิน" คุณตาสุดน่ารักและอารมณ์ดี วัย 96 ปี จากเพจโซเชียลมีเดียชื่อดัง "มูมิ Memories" ที่สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้ชาวเน็ตมาโดยตลอด ผ่านเรื่องราวโมเมนต์ตลกๆ ความน่ารัก และความเอ็นดูระหว่างคุณตากับลูกหลาน
วันนี้ (17 ส.ค.) ล่าสุด ทางเพจ มูมิ Memories ได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวเศร้า ระบุว่า คุณตาเออร์วินได้ออกเดินทางไกลไปอยู่กับคุณยายอย่างสงบแล้ว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ท่ามกลางความรักจากลูกหลานทุกคนที่มาร่วมบอกลาเป็นครั้งสุดท้าย
โดยรายละเอียดโพสต์ระบุว่า “"ทางครอบครัวขอแจ้งให้ทราบว่า คุณตาเออร์วิน ได้ออกเดินทางไกลไปอยู่กับคุณยาย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2569 ท่ามกลางความรักจากลูกหลานทุกคนที่ได้มาบอกลาตาตาเป็นครั้งสุดท้าย 🤍👴🏻
ตลอดระยะเวลาสามสัปดาห์ที่ผ่านมา คุณตาได้ล้มป่วยหนักและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หลังจากที่ตาตาต่อสู้อย่างเข้มแข็ง จนได้มีโอกาสร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ 96 ปี กับลูกหลานทุกคน ก่อนจะจากพวกเราไปอย่างสงบในอีกไม่กี่วันถัดมา
ทางครอบครัวขอขอบพระคุณทุกคน ที่คอยรัก เอ็นดู และเป็นห่วงคุณตามาตลอด รวมถึงทุกความรัก ความปรารถนาดี และกำลังใจที่มอบให้กับครอบครัวของเราในช่วงเวลานี้
ขอให้การเดินทางครั้งนี้ของคุณตาเป็นการเดินทางที่แสนสงบ และได้กลับไปกอดคุณยายอีกครั้งนะคะ พวกเรารักตาตามากๆ นะ 🤍🕊️”
ทั้งนี้ หลังจากการโพสต์แจ้งข่าวเศร้าออกไป บรรดาแฟนคลับและชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวอย่างล้นหลาม พร้อมขอบคุณคุณตาเออร์วินที่เคยสร้างรอยยิ้ม ความสุข และความทรงจำอันแสนอบอุ่นให้กับทุกคนตลอดเวลาที่ผ่านมา