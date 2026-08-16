ดูหนังคุ้มกว่าเดิม! SF Cinema จับมือ Amaze Super App มอบสิทธิ์แลกคะแนนซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคา 100 บาท

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด ผู้ให้บริการ Amaze Super App (อเมซ ซูเปอร์แอป) เดินหน้าส่งมอบประสบการณ์ความคุ้มค่าให้กับลูกค้า ผ่านการต่อยอดสิทธิประโยชน์ จากคะแนนสะสม ให้สมาชิก Amaze สามารถนำอเมซพอยท์ มาแลกรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe ระบบปกติ ในราคาพิเศษเพียง 100 บาท พร้อมสามารถชำระส่วนต่างเพื่ออัปเกรดเป็นที่นั่ง Premium, Prime และระบบภาพยนตร์ 3 มิติ ได้ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 – 31 กรกฎาคม 2570 จำนวนสิทธิ์รวม 10,000 สิทธิ์ (1 สิทธิ์ต่อ 1 ที่นั่ง) ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา
ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนความตั้งใจของ SF Cinema และ Amaze Super App ในการมอบประสบการณ์ ที่คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม ผ่านการเชื่อมต่อสิทธิประโยชน์จากคะแนนสะสมสู่ไลฟ์สไตล์ความบันเทิง ให้สมาชิก Amaze สามารถรวบรวมคะแนนสะสม เปลี่ยนมาเป็นอเมซพอยท์และแลกรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาพิเศษ ได้อย่างสะดวกผ่าน Amaze Super App ในราคา 100 บาท ณ โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้น เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2570 (ดาวน์โหลด Amaze Super App https://amazeshop.onelink.me/21uQ/a2dxtq6f)
ตรวจสอบรายละเอียดสาขาที่ร่วมรายการ และโปรโมชั่น ผ่านแอปพลิเคชัน SF Cinema, www.sfcinema.com และโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงติดตามข่าวสารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ผ่านโซเชียลมีเดีย SF Cinema หรือ #SFcinema