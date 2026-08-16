ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดอาคารทศมบพิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิด อาคารทศมบพิตร และทอดพระเนตรนิทรรศการ "นาวีเวชบริรักษ์“พระราชหฤทัยทรงห่วงใยสุขอนามัยประชาชนทุกหมู่เหล่า
วันนี้ 16 สิงหาคม 2569 เวลา17.09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิด อาคารทศมบพิตร และทอดพระเนตรนิทรรศการ "นาวีเวชบริรักษ์ ใต้ร่มทศมบพิตร" ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธบุรี กรุงเทพมหานคร
การนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงศีล และทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ "อาคารทศมบพิตร" ( อา-คาน-ทะ-สะ-มะ-บอ-พิด) อันเป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นพระบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 10
และเพื่อรองรับการให้บริการรักษาแก่กำลังพลและประชาชนที่เดินทาง มารับบริการรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโรงพยาบาลจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญ เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้ป่วยและยกระดับมาตรฐานการรักษา ตัวอาคารเป็นอาคารผู้ป่วยในความสูง14 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 20,300 ตารางเมตรเพียบพร้อมด้วยระบบการให้บริการทางการแพทย์ สามารถองรับเตียงผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 228 เตียง (แบ่งเป็นเตียงผู้ป่วยทั่วไป 184 เตียง และเตียงผู้ป่วยวิกฤตและกึ่งวิกฤต 44 เตียง) ภายในอาคารได้รับการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมและโรคซับซ้อนโดยเฉพาะ พร้อมด้วยระบบสนับสนุนการรักษาพยาบาลอัจฉริยะ เพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่านได้รับการดูแลรักษาด้วยมาตรฐานสูงสุด รวดเร็ว และปลอดภัย
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จเข้าพลับพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก และพระราชทานของที่ระลึก แก่ผู้มีอุปการะคุณ ตามลำดับ ทรงรับทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึก ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย ในแผ่นศิลา เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์
จากนั้นเสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังอาคารทศมบพิตร ทอดพระเนตรนิทรรศการ "นาวีเวชบริรักษ์ ใต้ร่มทศมบพิตร" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ และนำเสนอผลงานความก้าวหน้าครั้งสำคัญผ่าน 6 โซนจัดแสดงหลักประกอบด้วย โซนที่ 1 : สายธารพระเมตตา – สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงแผ่พระเมตตาธรรมปกเกล้าปกกระหม่อมปวงพสกนิกรตลอดมา ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน 80,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมการแพทย์ทหารเรือ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึงการพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างต่อเนื่อง
โซนที่ 2 : ทศมบพิตร นามพระราชทาน – บอกเล่าความเป็นมาของ “อาคารทศมบพิตร” อาคารผู้ป่วยใน 14 ชั้น นามพระราชทานอันเป็นสิริมงคลยิ่งที่มุ่งเน้นการยกระดับบริการทางการแพทย์ ลดความแออัด และเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลมาตรฐานสากล อัน เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพระราชหฤทัยห่วงใยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อสุขภาพพลานามัยของประชาชนทุกหมู่เหล่า
โซนที่ 3 : การแพทย์เชิงยุทธวิธี – จัดแสดงภารกิจการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤต การปฏิบัติการแพทย์สนาม การส่งกลับสายแพทย์ ตลอดจนนวัตกรรมฝีมือแพทย์ทหาร
โซนที่ 4 : ศูนย์รักษาสายตาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า – นำเสนอความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยแสงเลเซอร์แผลขนาดเล็ก พร้อมโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงโอกาสในการมองเห็น
โซนที่ 5 : ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง – นำเสนอเทคโนโลยีห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง พร้อมการรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูง ได้มาตรฐานสากลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตตลอด 24 ชั่วโมง
โซนที่ 6 : หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด –นวัตกรรมระบบหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด Hugo RAS จอภาพ3 มิติ มีความละเอียดสูงและมีความแม่นยำสูงสุด ลดความเสี่ยงในการผ่าตัด ลดการสูญเสียเลือด ลดภาวะแทรกซ้อน และช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สะท้อนถึงความพร้อมของทีมแพทย์เฉพาะทางในการดูแลประชาชน ซึ่งนวัตกรรมนี้ เปิดให้บริการเป็นแห่งแรกของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม
โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงลงพระปรมาภิไธย ละทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดที่ระลึก และ ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บริหารกองทัพเรือ ผู้มีอุปการคุณ ผู้บริหารกรมแพทย์ทหารเรือ และผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ตามลำดับ และเมื่อสมควรแก่เวลาเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ