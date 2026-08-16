ดรามาสนั่น! ภาพ AI “พะยูน 4 ขา” คว้ารางวัลชนะเลิศ ชาวเน็ตจี้แจงเกณฑ์ตัดสิน–ยอดไลก์ต่างชาติ

โลกออนไลน์วิจารณ์เดือด หลังเพจหน่วยงานราชการด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประกาศให้ภาพพะยูนที่สร้างด้วย AI คว้ารางวัลชนะเลิศ ทั้งที่มีรายละเอียดผิดหลักชีววิทยา พร้อมตั้งข้อสังเกตยอดไลก์ส่วนใหญ่มาจากบัญชีต่างประเทศ จี้ตรวจสอบความโปร่งใสและความเป็นออร์แกนิกของคะแนนโหวต ขณะที่สังคมรอหน่วยงานชี้แจงเกณฑ์ตัดสินและมาตรฐานการคัดเลือกผลงาน
วันนี้ (16 ส.ค.) กลายเป็นประเด็นดรามาสนั่นโลกออนไลน์ หลังเพจเฟซบุ๊กของหน่วยงานราชการด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายหรือภาพวาด ซึ่งภาพที่ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" เป็นภาพพะยูนสร้างจาก AI แต่กลับมีจุดผิดพลาดทางชีววิทยาอย่างรุนแรง ทั้งพะยูนมีลักษณะคล้ายมี 4 ขา รวมถึงลักษณะของหญ้าทะเลและสิ่งมีชีวิตรอบข้างที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ทำเอาชาวเน็ตและผู้เชี่ยวชาญเข้ามากดไลก์และคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนัก ถึงเกณฑ์การตัดสินและความเหมาะสมของหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
นอกจากเรื่องความถูกต้องทางชีววิทยาแล้ว ยังมีชาวเน็ตจับสังเกตเรื่องความโปร่งใสในการลงคะแนน โดยพบว่ายอดกดไลก์ของภาพชนะเลิศส่วนใหญ่มาจากบัญชีผู้ใช้ในต่างประเทศ ทำให้เกิดคำถามตามมาถึงระบบการตั้งเกณฑ์การตัดสินและการตรวจสอบความถูกต้อง organic ของคะแนนโหวต
อย่างไรก็ตาม เปิดคอมเมนต์ชาวเน็ต สะท้อนดรามาภาพ AI ชนะเลิศ "หน่วยงานราชการแท้ๆ แต่ให้รางวัลชนะเลิศกับภาพ AI และข้อมูลผิดๆ", "ถึงจะเป็น AI Art แต่ให้ความสำคัญกับความถูกต้องด้วยก็ดีนะคะ พะยูนมีขาเหรอคะ", "พะยูน 4 ขา หญ้าทะเลก็ไม่ใช่ของจริงแล้ว", "ไม่น่าเชื่อว่าจะได้เห็นการสนับสนุนอะไรแบบนี้ จากคนที่ทำงานกับข้อมูลวิทยาศาสตร์", "น่าจะเจนภาพ 'หญ้าทะเล' ให้ตรงกับความเป็นจริงหน่อยนะครับ", "สื่อถึงความรู้ของหน่วยงานมากค่ะ", "ผู้กด Like ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายหรือเปล่า มีการตรวจสอบแหล่งที่มาไหมว่ายอด Like เป็น Organic จริง", "รณรงค์แก้ปัญหามลพิษในธรรมชาติ ด้วยการสนับสนุนการใช้มลพิษทางด้านศิลปะ","อยากจะจัดกิจกรรมให้ดูทันสมัยทันเทรนด์โลก แต่ถ้าที่ 1 ยังได้เท่านี้ ก็ควรพิจารณาการจัดสรรงบมาใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งถัดไปครับ"
ขณะนี้ สังคมและผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียต่างรอคอยให้ทางหน่วยงานออกมาชี้แจงถึงเกณฑ์การตัดสิน มาตรฐานการคัดเลือกผลงาน รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและยอดโหวตดังกล่าว