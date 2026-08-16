กัมพูชาอัดงบกู้ท่องเที่ยว แจกเงินให้สายการบินหวังดึงเที่ยวบินเข้าประเทศ

MGR Online: กัมพูชาเปิดแคมเปญ Fly Cambodia แจกเงินอุดหนุนสายการบินร่วมดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ สูงสุด 60,000 ดอลลาร์ (ราว 2 ล้านบาท)
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งกัมพูชาเปิดตัวโครงการ “Fly Cambodia”เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของกัมพูชาในระดับโลก และช่วยให้สายการบินส่งเสริมการท่องเที่ยวของกัมพูชาโดยตรงไปยังนักท่องเที่ยวในตลาดเป้าหมาย
ภายใต้โครงการนี้ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งกัมพูชาจะจ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายให้กับสายการบินที่จัดโครงการดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังกัมพูชาในสัดส่วน 50% โดยให้เงินสนับสนุนสูงสุด 60,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 2 ล้านบาท) ต่อสายการบินต่อหนี่งครั้ง เงินทุนนี้จำกัดเฉพาะกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกัมพูชา โดยไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการจัดการเส้นทางบิน
โครงการนี้จะช่วยกัมพูชาเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศ กระจายตลาดการท่องเที่ยว เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและรายได้จากการท่องเที่ยว ช่วยให้นักท่องเที่ยวพักในกัมพูชานานขึ้น ส่งเสริมการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น และลดผลกระทบจากฤดูกาลท่องเที่ยว
กัมพูชาได้เปิดใช้สนามบินนานาชาติเตโช มูลค่า 2,300 ล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน ปีที่แล้ว โดยอ้างว่าสนามบินที่ยิ่งใหญ่นี้จะยกระดับสถานะของกัมพูชาในฐานะศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาค นอกจากนี้ สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ-อังกอร์ ยังมีการปรับปรุงมูลค่า 1,100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2566 และสนามบินนานาชาติสีหนุวิลล์ ก็ได้ขยายรันเวย์ เพื่vรองรับเครื่องบินลำตัวกว้างและสนับสนุนสายการบินระหว่างประเทศระยะไกลได้
แต่จนถึงขณะนี้ สนามบินนานาชาติเตโชมีแต่ความว่างเปล่า มีเที่ยวบินน้อยมาก โดยเที่ยวบินส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ผ่านจากประเทศไทยไปยังกัมพูชา ซึ่งผู้โดยสารเกือบทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทย นอกจากนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวที่ไปยังกัมพูชาลดลงอย่างมาก จากความกังวลถึงความปลอดภัยที่กัมพูชาเป็นศูนย์กลางของขบวนการสแกมเมอร์
นายคิม มิเนีย CEO ของ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งกัมพูชา กล่าวว่า การเชื่อมโยงทางอากาศเป็นรากฐานสำหรับการท่องเที่ยวของกัมพูชา แต่เส้นทางบินที่มายังกัมพูชาก็ต้องอยู่ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้โดยสาร กัมพูชาจึงให้เงินสนับสนุนกับการสายการบิน เพราะสายการบินรู้จักตลาด ลูกค้า และพฤติกรรมการจอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งกัมพูชา ระบุว่า มีสายการบินที่สนใจทำโครงการการตลาดร่วมกัน ได้แก่ แอร์กัมพูชา สิงคโปร์แอร์ไลน์ และแอร์เอเชีย เป็นต้น เพื่อแก้ไขทัศนคติเกี่ยวกับกัมพูชา และวางตำแหน่งให้กัมพูชาเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี.