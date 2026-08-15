“Mission Possible ภารกิจ พิชิตเที่ยว” ททท. ชวนคนไทยออกไปค้นหาประสบการณ์ใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมโปรโมชันจากพันธมิตรชั้นนํา

การท่องเที่ยวในปัจจุบันไม่ได้จํากัดอยู่เพียงการเดินทางเพื่อพักผ่อนหรือเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้น แต่กําลังเปลี่ยนผ่านสู่การเดินทางที่มุ่งเน้น “ประสบการณ์” และ “คุณค่า” มากขึ้น นักเดินทางยุคใหม่ มองหากิจกรรมที่แตกต่าง ต้องการสัมผัสธรรมชาติ เรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่น ตลอดจนเปิดประสบการณ์ใหม่ที่สามารถนํากลับไปเป็นความทรงจําและเรื่องราวของตัวเอง
ด้วยแนวโน้มดังกล่าว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านโครงการ “Mission Possible ภารกิจ พิชิตเที่ยว” ภายใต้แนวคิด “Value over Volume” มุ่งสร้างคุณค่าให้กับการเดินทางมากกว่าการมุ่งเน้นเพียงจํานวนผู้เดินทาง พร้อมชวนคนไทยออกไปค้นพบประเทศไทย ในมุมมองใหม่ ผ่าน 3 รูปแบบการเดินทาง ได้แก่ The Gentle Escape การพักผ่อนอย่างมีคุณค่า, The Joy of the Journey การเดินทางที่เต็มไปด้วยความสนุก และ Every Moment is Adventure สําหรับผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายและการพิชิตเป้าหมาย โครงการยังผสานความร่วมมือจากพันธมิตรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อมอบสิทธิประโยชน์และประสบการณ์ที่หลากหลาย ตลอดจนสร้างโอกาสในการกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่โดยมีเป้าหมายสําคัญคือการสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยออกเดินทางและสัมผัสเสน่ห์ของประเทศไทย ผ่านประสบการณ์ที่มีความหมายมากยิ่งขึ้น
ในโอกาสนี้ “Exclusive Interview” พิเศษกับ นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่จะมาร่วมพูดคุยถึงมุมมองต่อพฤติกรรมของนักเดินทางยุคใหม่แนวคิดเบื้องหลังโครงการ “Mission Possible ภารกิจ พิชิตเที่ยว” รวมถึงกิจกรรมไฮไลต์และความร่วมมือจากพันธมิตรที่จะช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเดินทาง พร้อมเผยถึงความคาดหวังของ ททท. ในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยออกไป “พิชิต” ประสบการณ์ใหม่ ๆ และร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
Q : ปัจจุบันเทรนด์การท่องเที่ยวของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและอะไรคือสิ่งที่นักเดินทางให้ความสําคัญ
มากขึ้น ?
A : ปัจจุบันนักเดินทางให้ความสําคัญกับ “ประสบการณ์” มากขึ้น ไม่ได้เดินทางเพียงเพื่อพักผ่อน แต่ต้องการ
สัมผัสธรรมชาติ เรียนรู้วิถีชีวิตและลองทํากิจกรรมใหม่ ๆ ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะกลายเป็นความทรงจําและแรงบันดาลใจ ขณะเดียวกัน การท่องเที่ยวที่เน้นการมีส่วนร่วมและสัมผัสประสบการณ์จริงก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเทรนด์ดังกล่าว ททท. จึงได้จัดโครงการ “Mission Possible ภารกิจ พิชิตเที่ยว” ขึ้นมา ภายใต้แนวคิด “Value over Volume” ชวนคนไทยค้นพบมิติใหม่
ของการเดินทาง ผ่าน 3 รูปแบบ ได้แก่ The Gentle Escape การพักผ่อนอย่างมีคุณค่า, The Joy of theJourney การเดินทางที่เต็มไปด้วยความสนุกและ Every Moment is Adventure สําหรับผู้ที่ชื่นชอบ
ความท้าทายและการพิชิตเป้าหมาย พร้อมสร้างคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการ
และชุมชน
Q : ในโครงการนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างที่พิเศษ
A : ล่าสุด ททท. ได้จัดกิจกรรม Media Fam Trip “ภารกิจ พิชิตค้างคาวที่ตัวเล็กที่สุดในโลก”
ที่ จ.กาญจนบุรี นําอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์สัมผัสประสบการณ์ Adventure Luxury ผ่านการล่องแพ
ไม้ไผ่ พายเรือคายัคและไฮไลต์คือภารกิจ “พิชิตค้างคาวคุณกิตติ” เป็นค้างคาวที่ได้ชื่อว่าตัวเล็กที่สุดในโลก
ณ ถํ้าละว้า และเติมเต็มประสบการณ์ด้วยมื้ออาหารสุดพิเศษในรูปแบบ Cocktail & Canapé โดยเชฟบิลลี่ – ชัชวาร บุญทอง จาก Top 5 MasterChef Thailand Season 4 ที่มารังสรรค์เมนู วัตถุดิบสปาฟู้ดส์และเมนูจากวัตถุดิบพื้นถิ่น ถ่ายทอดแนวคิดการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ควบคู่กับการนําเสนอเสน่ห์ของวัตถุดิบในพื้นที่ก่อนนําประสบการณ์จริงไปถ่ายทอดผ่านโซเชียลมีเดีย
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยออกเดินทาง ททท. ยังได้ร่วมกับพันธมิตรชั้นนํามอบสิทธิประโยชน์ตลอดโครงการ อาทิ Gother มอบส่วนลด 2 ต่อ เมื่อจองที่พัก กิจกรรมหรือรถเช่าในโครงการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รับส่วนลดสูงสุด 50% พร้อมรับส่วนลดเพิ่ม 15% สูงสุด 200 บาท เมื่อมียอดจองตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป CardX และ SCB WEALTH by CardX มอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% พร้อมคะแนนสะสมสูงสุด 7 เท่า ขณะที่ Vietjet Thailand มอบส่วนลด 30% สําหรับเส้นทางขอนแก่น หาดใหญ่และเชียงราย พร้อมส่วนลด 10% สําหรับทุกเส้นทางภายในประเทศนอกจากนี้ ยังมี Oasis Spa มอบส่วนลด 30% สําหรับโปรแกรมสปาที่ร่วมรายการ, GWM มอบส่วนลดพิเศษสูงสุด 50,000 บาท สําหรับการซื้อรถยนต์, ReReef มอบส่วนลด 10% สําหรับผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด พร้อมรับส่วนลดเพิ่มเมื่อร่วมโครงการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์และ V Square Clinic มอบส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับโปรแกรมสุขภาพและความงามที่ร่วมรายการ
นอกจากนี้ ททท. ยังได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยว ทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ แหล่งท่องเที่ยวและบริษัทนําเที่ยว เพื่อร่วมกันออกแบบเส้นทางและสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวกลุ่ม Adventure Luxury อาทิ Have a Nice Day Trip, Gogo Trip Thailand, Travel With You และ Railay Eco Tour พร้อมด้วยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ อาทิ River Kwai Resotel จังหวัดกาญจนบุรี, Yatika Boutique Resort Chiang Mai และ Cross Chiang Mai
Riverside จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึง iSanook Resort & Suite Hua Hin เพื่อร่วมกันนําเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีคุณภาพ และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางยุคใหม่
Q : ททท. คาดหวังว่าโครงการ Mission Possible จะช่วยกระตุ้นการเดินทางและสร้างปรากฏการณ์ใหม่
ให้กับนักท่องเที่ยวอย่างไร?
A : ททท.อยากให้โครงการ Mission Possible ภารกิจ พิชิตเที่ยว เป็นมากกว่าการส่งเสริมให้คน
ออกเดินทาง แต่ต้องการให้โครงการนี้เป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยออกไปสัมผัสประเทศไทยในมุมใหม่ ๆ ได้ลองทํากิจกรรมที่ไม่เคยทํา ได้ค้นพบประสบการณ์ที่แตกต่างและเห็นว่าประเทศไทยยังมีเรื่องราวและสถานที่อีกมากมายให้ค้นหา
ขณะเดียวกัน การถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์ ก็จะช่วยสร้างการรับรู้
และการมีส่วนร่วมบนสื่อออนไลน์ กระตุ้นการเดินทางภายในประเทศ และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ
และชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
Q : สุดท้าย อยากฝากอะไรถึงคนไทยที่กําลังมองหาประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการเดินทาง ?
A : ททท. อยากชวนทุกคนลองเปิดมุมมองใหม่ ๆ กับการเดินทาง เพราะบางครั้งความพิเศษของการท่องเที่ยว
ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเดินทางไปไกลแค่ไหน แต่อยู่ที่ว่าเราได้พบเจออะไรระหว่างทางและได้สร้างความทรงจําอะไรกลับมา Mission Possible ภารกิจ พิชิตเที่ยว อยากชวนทุกคนออกไป “พิชิต” ประสบการณ์ใหม่ในแบบของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อน การออกไปสนุกกับการเดินทางหรือการท้าทายตัวเองเพราะทุกการเดินทางสามารถกลายเป็นเรื่องราวที่มีคุณค่าได้
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการ Mission Possible ภารกิจ พิชิตเที่ยว รวมถึงโปรโมชัน สิทธิพิเศษและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทาง
Facebook: Mission Possible – ภารกิจ พิชิตเที่ยว
Instagram: missionpossible_official