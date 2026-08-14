กรมการค้าภายในชวนชิมทุเรียนไทยใน “Thailand Durian Festival 2026” เร่งกระจายผลผลิต–เพิ่มช่องทางขาย ช่วยเกษตรกรสร้างรายได้ คาดเงินสะพัดกว่า 20 ล้านบาท

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้ามาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2569 จัดงาน “Thailand Durian Festival 2026” ระหว่างวันที่ 14–20 สิงหาคม 2569 ณ เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ ชวนประชาชนอุดหนุนทุเรียนไทยจากแหล่งผลิตคุณภาพ พร้อมจัดเต็มกิจกรรมส่งเสริมการขายและ Live Commerce เพื่อเร่งกระจายผลผลิตทุเรียนภาคใต้และภาคเหนือที่กำลังทยอยออกสู่ตลาด ช่วยเพิ่มช่องทางจำหน่ายและสร้างรายได้กลับคืนสู่เกษตรกร คาดมีเงินสะพัดภายในงานไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท และสามารถดูดซับผลผลิตทุเรียนออกนอกแหล่งผลิตได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัน
นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ปี 2569 คาดการณ์ผลผลิตทุเรียนทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 1.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2568 ร้อยละ 20 โดยผลผลิตภาคตะวันออกประมาณ 0.998 ล้านตัน หรือร้อยละ 53 และภาคใต้และภาคเหนือประมาณ 0.891 ล้านตัน หรือร้อยละ 47 ขณะนี้ผลผลิตภาคตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้ว ส่วนทุเรียนภาคใต้และภาคเหนือกำลังทยอยออกสู่ตลาด และมีแนวโน้มออกกระจุกตัวในช่วงเดือนกรกฎาคม–กันยายน
“ช่วงนี้เป็นจังหวะสำคัญที่ต้องเร่งกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภคให้มากที่สุด กรมการค้าภายในจึงใช้กลไกตลาดในประเทศเข้ามาช่วยเกษตรกร ทั้งการเชื่อมโยงผลผลิตไปยังห้างค้าปลีกค้าส่ง การเพิ่มช่องทางจำหน่ายออนไลน์ การทำ Live Commerce และการส่งเสริมการแปรรูป เพื่อให้ทุเรียนจากสวนมีตลาดรองรับมากขึ้น ลดการกระจุกตัวของผลผลิต และช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกร” นายจิรวุฒิกล่าว
สำหรับงาน “Thailand Durian Festival 2026” เป็นหนึ่งในมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2569 ระยะเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ โดยนำทุเรียนคุณภาพจากแหล่งผลิตมาจำหน่ายในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการตลาด ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมีช่องทางจำหน่ายเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อทุเรียนไทยคุณภาพและผลิตภัณฑ์จากทุเรียนในราคาพิเศษ โดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าการจำหน่ายไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท และช่วยดูดซับทุเรียนออกจากแหล่งผลิตไม่น้อยกว่า 100 ตัน
ภายในงานจัดเต็ม เทศกาลทุเรียนสำหรับคนรักทุเรียน ทั้งทุเรียนสดคุณภาพจากแหล่งผลิตและสินค้าแปรรูปจากเกษตรกรภาคใต้ อาทิ ทุเรียนทอดกรอบและทุเรียนฟรีซดราย รวมถึงกิจกรรมไฮไลต์ ได้แก่ ทุเรียนราคาพิเศษลูกละ 100 บาท จำกัดวันละ 1,000 ลูก เปิดจำหน่ายวันละ 4 รอบ เวลา 11.00 น. 14.00 น. 16.00 น. และ 18.00 น.
อีกหนึ่งไฮไลต์คือ “บุฟเฟ่ต์ทุเรียน” ราคา 699 บาทต่อท่าน จัดวันละ 3 รอบ เวลา 13.00–14.00 น. 15.00–16.00 น. และ 17.00–18.00 น. มีทั้งทุเรียนแกะเนื้อสด ข้าวเหนียวทุเรียน น้ำกะทิทุเรียน เอแคลร์ และซอฟต์เสิร์ฟทุเรียน พร้อมพื้นที่ คาเฟ่ทุเรียน 2 แห่ง ที่นำทุเรียนมารังสรรค์เป็นเมนูหลากหลาย ทั้งทุเรียนอบชีส ชูครีม ทาร์ต เค้ก และน้ำปั่นทุเรียน
นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นกระตุ้นการซื้อ โดยซื้อสินค้าภายในงานครบ 1,000 บาท รับฟรีซอฟต์เสิร์ฟทุเรียนหรือโยเกิร์ต มูลค่า 99 บาท 1 ถ้วย และซื้อครบ 2,000 บาท รับฟรีซอฟต์เสิร์ฟ พร้อมสิทธิ์ร่วมกิจกรรมชาเลนจ์กดไอศกรีมให้สูงที่สุด ลุ้นรับคูปองเงินสด 500 บาท และชุดทุเรียน รวมถึงกิจกรรมจำหน่ายผ่าน Live Commerce เพื่อขยายการเข้าถึงผู้บริโภคและช่วยระบายผลผลิตได้มากขึ้น
กรมการค้าภายในขอเชิญชวนประชาชนร่วมงาน “Thailand Durian Festival 2026” ระหว่างวันที่ 14–20 สิงหาคม 2569 ณ เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ มาร่วมชิม ช้อป และอุดหนุนทุเรียนไทย เพราะทุกการซื้อไม่เพียงได้ลิ้มรสทุเรียนคุณภาพ แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มช่องทางตลาด เร่งดูดซับผลผลิตจากสวน และส่งต่อรายได้กลับสู่เกษตรกรไทย ในช่วงที่ทุเรียนภาคใต้และภาคเหนือกำลังออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก