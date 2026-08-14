ครอบครัว "ฮลุน โซโล่" เผย มรณบัตรจากจอร์เจียยังไม่ระบุสาเหตุเสียชีวิต ยันเดินหน้าเรียกร้องความจริง

ครอบครัวของ "ฮลุน โซโล่" ออกมาอัปเดตความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตในประเทศจอร์เจีย เผยได้รับมรณบัตรจากสถานเอกอัครราชทูตไทยแล้ว แต่ยังคงไร้การระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน พร้อมวอนขอความจริง ความโปร่งใส และความเป็นธรรมให้กับฮลุน
วันนี้ (14 ต.ค.) พี่มอส พี่ชายของ "ฮลุน โซโล่" ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้แจงรายละเอียดความคืบหน้าเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 โดยระบุว่า ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยได้แจ้งข้อมูลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2569 ว่าทางการประเทศจอร์เจียได้ส่งเอกสารมรณบัตรมายังสถานทูตแล้ว ซึ่งมีเพียงข้อมูลการเสียชีวิตเบื้องต้น แต่ยังไม่มีการระบุสาเหตุที่แท้จริง
ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยได้มีหนังสือทวงถามและติดตามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจอร์เจียแล้ว ขณะนี้ครอบครัวยังคงรอคอยผลการตรวจสอบที่ชัดเจน โดยยืนยันว่าสิ่งที่ครอบครัวคาดหวังมากที่สุดคือการได้รับความเป็นธรรม กระบวนการตรวจสอบที่เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
นอกจากนี้ หากกระบวนการมีความล่าช้า ทางครอบครัวเพียงต้องการทราบถึงขั้นตอน เหตุผล และความคืบหน้าที่ชัดเจนว่าเรื่องอยู่ในขั้นตอนใด ยืนยันไม่ได้ต้องการกล่าวโทษหรือสร้างความกดดันให้ฝ่ายใด เพียงต้องการความจริงและความชัดเจนที่ครอบครัวควรได้รับ
พร้อมกันนี้ ทางครอบครัวได้กล่าวขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตไทย หน่วยงานของไทยและจอร์เจีย เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รวมถึงประชาชนที่ช่วยประสานงาน คอยติดตาม และส่งกำลังใจให้ครอบครัวตลอดช่วงเวลาที่ยากลำบาก โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกขั้นตอนจะดำเนินไปอย่างถูกต้อง และความจริงจะปรากฏในเร็ววัน