“พจน์ ท่าพระจันทร์” วอนสังคมเข้าใจ ปิดดรามาพระเครื่อง ย้ำไม่คิดทุจริต ขอความเป็นธรรม หลังได้รับผลกระทบหนัก

”พจน์ ท่าพระจันทร์” เปิดใจชี้แจงอีกครั้ง หวังปิดประเด็นดรามาในวงการพระเครื่อง หลังถูกจับตามองจากกรณีหญิงวัย 60 ปี นำพระเครื่อง 14 องค์เข้าตรวจสอบและประเมินราคา รวมมูลค่าประมาณ 2.5 ล้านบาท ก่อนนำกลับไปตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญอีกราย และเกิดข้อสังเกตเกี่ยวกับ เหรียญเสมาหลวงปู่ทิม 8 รอบ ที่มีการระบุว่าเป็นเนื้อทองคำ จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
ล่าสุด พจน์ ท่าพระจันทร์ ได้ออกมาชี้แจงผ่านเพจเฟซบุ๊กของตนเอง ยืนยันว่า ไม่มีเจตนาทุจริต และขอให้ทุกฝ่ายที่อยู่ในเหตุการณ์ร่วมกันให้ข้อมูลข้อเท็จจริง เพื่อให้สังคมได้รับข้อมูลอย่างรอบด้าน
พจน์ระบุว่า หลังจากการแถลงการณ์ครั้งก่อน พบว่าข้อมูลบางส่วนเกิดความคลาดเคลื่อนจากการสื่อสารของทีมงาน จึงได้ติดต่อเจ้าของพระและนัดพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจ พร้อมกล่าวขอโทษต่อเจ้าของพระและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เกิดขึ้น
ในฐานะเจ้าของกิจการ พจน์เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการให้ทีมงานรายหนึ่งพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแสดงความรับผิดชอบและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก พร้อมยืนยันว่า ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่อง ตนพยายามแก้ไขและรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่และสุจริตใจ
เจ้าตัวยังกล่าวขอบคุณเจ้าของพระและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนที่ช่วยให้ข้อเท็จจริงมีความชัดเจนมากขึ้น พร้อมยืนยันว่า จากนี้จะเดินหน้าปรับปรุงการทำงานและพัฒนาองค์กรอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นจากลูกค้าและผู้ติดตามในวงการพระเครื่อง
พจน์ยังยืนยันว่า หลังจากได้พูดคุยกับเจ้าของพระ ได้มีการทำความเข้าใจและชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเองแล้ว โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับครอบครัวแต่อย่างใด พร้อมยอมรับว่ากระแสข่าวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อตนเองไม่น้อย
เจ้าตัวจึงอยากฝากถึงสื่อมวลชนและสังคมว่า ก่อนนำเสนอข่าวหรือข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว อยากให้ตรวจสอบและนำเสนอข้อมูลจาก ทั้งสองฝ่ายอย่างครบถ้วน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง และไม่อยากให้ข้อมูลด้านใดด้านหนึ่งกลายเป็นภาพจำที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการทำงานของตน
“ผมพร้อมรับผิดชอบในส่วนที่เกิดขึ้น และพร้อมแก้ไขทุกอย่างให้ดีที่สุด ที่ผ่านมาไม่เคยมีเจตนาที่จะทุจริต อยากให้ทุกคนได้รับฟังข้อมูลจากทุกฝ่าย และให้ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งตัดสิน” พจน์กล่าว
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวยังเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากผู้ติดตามวงการพระเครื่อง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับพระเครื่องทั้ง 14 องค์ และข้อสังเกตเกี่ยวกับเหรียญเสมาหลวงปู่ทิม ควรพิจารณาจากข้อมูลและการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน