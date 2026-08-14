ขยายทัพโลจิสติกส์! แมคแอนดริวฯ เสริม Scania Euro5 40 คัน ดันรายได้สู่ 3,000 ล้าน

ผู้ผลิตและส่งออกสารให้ความหวานและแป้งดัดแปร (Modified Starch) รายใหญ่ แมคแอนดริว แอนด์ พาร์ทเนอร์ส ประกาศเคลื่อนทัพครั้งใหญ่ ขยายพอร์ตธุรกิจด้านขนส่งและโลจิสติกส์เต็มตัว พร้อมจับมือสแกนเนียเดินหน้ายุทธศาสตร์ Green Logistics เต็มตัว ล่าสุดรับมอบรถ Scania Super Euro5 ล็อตใหญ่ 40 คัน ดันฟลีทรวมทะลุ 164 คัน เพื่อเป้าหมายการเป็นผู้ให้บริการขนส่ง Green Logistics เต็มตัว คาดเป้าหมายรายได้รวมปีนี้ทะลุ 1,000 ล้าน และพุ่งสู่ 3,000 ล้าน ภายใน 2 ปี
นายชาลี วันไชย กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมคแอนดริว แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เผยว่าแมคแอนดริวกำลังก้าวข้ามบทบาทจากบริษัทผู้ผลิตเพื่อภาคการเกษตรแบบดั้งเดิม สู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและขนส่งครบวงจร (Green Supply Chain) เป็นกำลังขับเคลื่อนอนาคตของอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ และระบบอาหารอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน เดิมทีธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ โรงงานผลิตแป้งโมดิไฟด์และสารให้ความหวานที่ใช้ในอุตสาหกรรมก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้น ไส้กรอก ผงปรุงรส ฯลฯ โดยจุดเริ่มต้นของธุรกิจโลจิสติกส์มาจากการขยายงานบริการให้ครบวงจร อีกทั้งควบคุมคุณภาพการขนส่งไปให้ถึงที่หมายโดยปลอดภัยและตรงเวลายิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากขนส่งสินค้าของตัวเองแล้ว ด้วยศักยภาพที่มีจึงได้ขยายด้านงานขนส่งโดยเฉพาะขึ้นมา ทำให้ปัจจุบันสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้จำนวนมาก โดยฟลีทรถของบริษัทฯ มีประมาณ 100 คัน ให้บริการงานของบริษัทและลูกค้าทั่วไป รถที่ใช้ในโรงงานอีกราว 24 คัน และเมื่อรวมกับรถสแกนเนียที่พึ่งรับมอบอีก 40 คัน รวม 164 คัน โดยยุทธศาสตร์ Green Logistics ถือเป็น “สร้างโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวที่เป็นหัวใจในขับเคลื่อนประเทศไทย”
การซื้อรถสแกนเนียล็อตใหญ่ครั้งนี้เป็นรถ Scania Super Euro 5 ทั้งหมด ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง มีระบบควบคุมรถและระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ และคุณสมบัติสำคัญของธุรกิจขนส่งคือประหยัดน้ำมันนอกจากนั้นต้องยอมรับว่าสแกนเนียเป็นรถที่ขับคนขับไม่ใช่รถที่คนต้องขับรถ เพราะรถบรรทุกส่วนใหญ่ต้องใช้ทักษะการเหยียบคันเร่งอย่างนุ่มนวลเพื่อประหยัดน้ำมัน แต่ระบบควบคุมของสแกนเนียจะเป็นการรักษารอบเครื่องยนต์ให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าคนขับจะเหยียบคันเร่งอย่างไร ทำให้ช่วยลดความสิ้นเปลืองน้ำมันจากพฤติกรรมการขับขี่ได้อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงรถสแกนเนียยังมีสมรรถนะความทนทานสำหรับเส้นทางข้ามแดน ทำให้รถชุดนี้จะถูกส่งไปวิ่งในเส้นทางสายยาวและงานข้ามแดนเป็นหลัก ได้แก่ เวียงจันทน์, สุวรรณเขต (ลาว), และมาเลเซีย
โดยรับขนส่งสินค้ามูลค่าสูงและมีข้อบังคับเข้มงวด เช่น อะไหล่ยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และน้ำมันเครื่องในรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ 100% นอกจากการเลือกใช้รถสแกนเนียจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพแล้ว ด้านหลังบ้านยังได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อและการประกันภัยรถเป็นอย่างดีจาก สแกนเนีย สยาม ลีสซิ่ง ทำให้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งยังมีแผนการฝึกอบรมพนักงานขับรถก่อนเริ่มใช้งานจริง และติดตามประเมิณผลการขับขี่เป็นรายสัปดาห์และรายเดือน
ซึ่งความร่วมมือกับสแกนเนียถือเป็นหนึ่งในการตอบสนองต่อเป้าหมายด้านยุทธศาสตร์ด้าน Green Logistics ตลอดทั้งซัพพลายเชน ปัจจุบันฟลีทรถเครื่องยนต์สันดาปทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นรถมาตรฐานยูโร 5 ทำให้ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยมลพิษได้อย่างมาก สำหรับแผนการลงทุนระยะยาวนั้นบริษัทฯ มีแผนขยายจำนวนรถทุกๆ ปี ต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนขยายกำลังการผลิตในโรงงานและการเติบโตของธุรกิจขนส่งที่ต้องการใช้รถขนส่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ด้านสัดส่วนรายได้หลักของ แมคแอนดริว แอนด์ พาร์ทเนอร์ส นั้น ยังมาจากโรงงานผลิตแป้งโมดิไฟด์และสารให้ความหวาน ธุรกิจเทรดดิ้งจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ
ส่วนธุรกิจโลจิสติกส์อยู่ที่ประมาณ 15% ซึ่งเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจโรงงานผลิตแป้ง โดยคาดว่ารายได้รวมของบริษัทในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท และตั้งเป้าเพิ่มเป็นกว่า 3,000 ล้านบาท ภายใน 2 ปี ส่วนรายได้จากธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์คาดว่าจะแตะ 200 ล้านบาทในปีนี้ และมีศักยภาพพัฒนาต่อเนื่องไปถึงกว่า 1,000 ล้านบาท ในระยะ 3 ปี นอกจากแผนการขยายฟลีทรถบรรทุกและรุกธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์แล้ว ทางบริษัทฯ ยังมีความสนใจในการขยายการลงทุนด้านโลจิสติกส์เพิ่มเติม ด้วยการเข้าซื้อท่าเรือและโกดังสินค้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายใน 2-3 เดือนข้างหน้า เพื่อรองรับทั้งธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัทฯ เอง และให้บริการลูกค้าทั่วไปด้วย