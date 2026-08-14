ครั้งแรกในประเทศไทย! สวนสุนันทา จับมือ IIFM Milano เปิด “EXPERIENCE THE ITALIAN ESSENCE” พาผู้เรียนเจาะลึกของแท้ Italian Luxury ถึงมิลาน

สวนสุนันทา ผนึก IIFM อิตาลี เปิดหลักสูตรผู้บริหารนานาชาติ “Experience the Italian Essence” หลักสูตรแรกที่จะพาผู้เรียนบินตรงมิลาน เจาะลึกอุตสาหกรรมลักชัวรีอิตาเลียนของแท้ถึงถิ่นกำเนิด การันตีคุณภาพด้วยการรับประกาศนียบัตรร่วม 2 สถาบันระดับนานาชาติ
กรุงเทพฯ — คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU) ร่วมกับ Italian Institute of Fashion Management (IIFM) สถาบันการศึกษาด้านแฟชั่นและธุรกิจลักชัวรีจากเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงนานาชาติ “Experience the Italian Essence” อย่างเป็นทางการ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2569 เวลา 13.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้ชื่องาน “Exclusive Press Conference & Private Studio Visit with the Italian Institute of Fashion Management (IIFM), Italy”
โดยมี ดร.ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงาน ส่วน IIFM นำโดย Dr. Luca Fortuna ประธานสถาบัน ได้กล่าวเปิดงานและแนะนำ IIFM พร้อมด้วย Dean Prof. Nicola Guerini คณบดีผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการทั่วไปของ IIFM ร่วมเสวนาหัวข้อ “Italian Excellence in Fashion, Luxury and Creative Industries” ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ H.E. Mr. Paolo Dionisi เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานด้วยตนเองได้กล่าวแสดงความยินดีต่อความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญนี้ด้วย
โครงการ “Experience the Italian Essence: Milan Edition 2026” จะพาผู้ประกอบการ นักออกแบบ และบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เดินทางไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงที่เมืองมิลานและพื้นที่ตอนเหนือของอิตาลี ระหว่างวันที่ 19-28 ตุลาคม 2569 รวมระยะเวลา 10 วัน 8 คืน ภายใต้แนวคิดหลัก 4 เสาแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ Design, Gastronomy, Culture และ Art of Living ทั้งนี้ IIFM ยืนยันว่านี่คือความร่วมมือครั้งแรกของสถาบันกับสถาบันอุดมศึกษาของไทย ทำให้ “Experience the Italian Essence” เป็นหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านลักชัวรีหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่เกิดจากความร่วมมือโดยตรงกับ IIFM ในปัจจุบัน
ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า หลักสูตรนี้ออกแบบให้เป็นมากกว่าการศึกษาดูงานทั่วไป แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงลึกแบบ Immersive Learning ที่พาผู้เข้าร่วมไปสัมผัสยุทธศาสตร์การบริหารแบรนด์หรู กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ และงานฝีมืออิตาเลียนถึงสถานที่จริง ผ่านการบรรยายโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญของ IIFM การเยี่ยมชมสตูดิโอออกแบบและอาเทลิเยร์แบบเข้าถึงเฉพาะกลุ่ม (Private Access) และการพบปะแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารในอุตสาหกรรมลักชัวรีโดยตรง
ด้าน Dean Prof. Nicola Guerini ซึ่งรับหน้าที่ผู้อำนวยการหลักสูตร (Course Director) ยืนยันว่าหลักสูตรนี้ถูกออกแบบตามมาตรฐานสากลของ IIFM เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกลยุทธ์แบรนด์ วัฒนธรรมมรดก และคุณค่าของ “Made in Italy” ให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างแท้จริง
ไฮไลต์ของโครงการ ระหว่างวันที่ 19-28 ตุลาคม 2569 ประกอบด้วย
Academic Sessions & Workshop: บรรยายเจาะลึกกลยุทธ์การบริหารแบรนด์หรูและกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญของ IIFM
Private Studio & Atelier Visits: เยี่ยมชมสตูดิโอออกแบบและอาเทลิเยร์งานฝีมือชั้นสูงแบบ Private Access ในย่านช้อปปิ้งหรูของมิลาน (Quadrilatero della Moda) รวมถึงการเยี่ยมชมเชิงกลยุทธ์การค้าปลีกที่ Fidenza Village หนึ่งในเอาต์เล็ตหรูชั้นนำของยุโรป
Michelin Dining & Wine Immersion: สัมผัสวัฒนธรรมอาหารระดับมิชลินและไวน์ชั้นสูง ที่เมืองฟรันชาคอร์ตา (Franciacorta)
Cultural & Lifestyle Journey: ดื่มด่ำกับศิลปะ งานดีไซน์ และวิถีชีวิตหรูอิตาเลียน ที่ทะเลสาบโคโม (Lake Como)
International Joint Certificate: ผู้ผ่านโครงการรับประกาศนียบัตรรับรองร่วมระดับนานาชาติจาก SSRU และ IIFM พร้อมต่อยอดเครือข่ายธุรกิจระดับสากล
“นี่คือโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ นักออกแบบ และผู้ที่หลงใหลในอุตสาหกรรมลักชัวรี ที่จะได้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม ๆ และสร้างมูลค่าใหม่ให้ธุรกิจและแบรนด์ของตนเองด้วยมาตรฐานระดับโลก” ผศ.ดร.เอกพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย
ข้อมูลสำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
กำหนดการเดินทาง: 19-28 ตุลาคม 2569 (10 วัน 8 คืน) ณ เมืองมิลาน ฟรันชาคอร์ตา และทะเลสาบโคโม ประเทศอิตาลี
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs), ดีไซเนอร์และครีเอทีฟ (Designers & Creatives), ผู้บริหารในธุรกิจบริการและวัฒนธรรม, คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านแฟชั่นและการออกแบบ
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน: ภาษาอังกฤษ
ประกาศนียบัตร: Joint Certificate ร่วมระหว่าง SSRU และ IIFM
ช่องทางติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมโครงการ
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์: https://far.ssru.ac.th
โทรศัพท์: 061-916-9651
อีเมล: pr.far@ssru.ac.th
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