สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2569 พร้อมเชิดชูเกียรติ “ลูกกตัญญู”

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2569 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2569 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมคุณค่าของสถาบันครอบครัว ตลอดจนยกย่องเชิดชูบุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี
ในโอกาสอันสำคัญนี้ แพทย์หญิงรุ่งไพลิน รัตนชีวร หรือ “หมอแยม” แพทย์เจ้าของ โทมัสคลินิก ทองหล่อ 2 และแพทย์ดำเนินการ ทองหล่อ คลินิก ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ รางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2569 เพื่อยกย่องในคุณงามความดีและความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อคุณแม่
โดยในพิธีรับรางวัล แพทย์หญิงรุ่งไพลิน รัตนชีวร ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2569 ซึ่งนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจอย่างสูงแก่เจ้าตัวและครอบครัว
ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นายปณชัย รัตนชีวร และนางปราณี รัตนชีวร คุณพ่อและคุณแม่ของแพทย์หญิงรุ่งไพลิน รัตนชีวร เข้าร่วมงานและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสอันทรงคุณค่านี้
รางวัล “ลูกกตัญญู” นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สะท้อนถึงคุณค่าของ ความรัก ความกตัญญู และการตอบแทนพระคุณของบุพการี ซึ่งเป็นคุณธรรมสำคัญที่ควรได้รับการส่งเสริมและสืบทอดต่อไปในสังคมไทย