Gravity Game Unite (GGU) ประสบความสำเร็จในการจัดงาน Thailand User Conference เปิดตัว “Ragnarok Zero: Global” เตรียมพร้อมสู่การเปิดให้บริการ 18 สิงหาคมนี้ เวลา 08:00 น.
สื่อมวลชน อินฟลูเอนเซอร์ และผู้เล่นชาวไทยกว่า 100 คน ร่วมงาน สะท้อนกระแสตอบรับที่ดีต่อ “Ragnarok Zero: Global” ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ภายในงานนำเสนอภาพรวมของเกม ทิศทางการอัปเดตในอนาคต พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมพัฒนาโดยตรง ก่อนเปิดให้บริการในวันที่ 18 สิงหาคม 2569 GGU เปิดตัว “RO Lite” แบรนด์เกม Casual ใหม่ภายใต้ Ragnarok IP พร้อมเผยโฉม 2 เกมแรก ได้แก่ “RO Lite : Arrow” และ “RO Lite : Puzzle & Monster” เดินหน้าขยายประสบการณ์ Ragnarok สู่ผู้เล่นกลุ่มใหม่
Gravity Game Unite (GGU) บริษัทในเครือของ Gravity ที่ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย ประกาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคมว่า ประสบความสำเร็จในการจัดงาน “Ragnarok Zero: Global Thailand User Conference” ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หลังจากจัดงาน User Conference ครั้งแรกที่ประเทศเยอรมนีเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา Gravity Game Unite (GGU) ได้จัดงาน User Conference ครั้งที่ 2 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2569 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการของ “Ragnarok Zero: Global” ในวันที่ 18 สิงหาคม 2569 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เล่นชาวไทยโดยตรง ตลอดจนสำรวจความสนใจและความคาดหวังที่มีต่อเกมก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารและทีมงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน อาทิ Yoshinori Kitamura ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) ของ Gravity พร้อมด้วยทีมพัฒนา “Ragnarok Zero: Global” รวมถึงสื่อมวลชน อินฟลูเอนเซอร์ และผู้เล่นชาวไทยกว่า 100 คน สะท้อนให้เห็นถึงกระแสความสนใจและความคาดหวังที่มีต่อเกมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
งานเริ่มต้นด้วยการแสดงเปิดงาน ก่อนเข้าสู่การนำเสนอวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินงานของ Gravity รวมถึงภาพรวมของ “Ragnarok Zero: Global” และแผนการอัปเดตในอนาคต โดย GGU ได้เปิดเผยแนวทางการให้บริการเกมในรูปแบบ Live Service พร้อมแนะนำคอนเทนต์สำคัญหลังเปิดให้บริการ รวมถึงตัวอย่างฟีเจอร์และเนื้อหาที่เตรียมทยอยอัปเดตในอนาคต เพื่อให้ผู้เล่นได้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาและการเติบโตของเกมในระยะยาว
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีช่วง Q&A เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้พูดคุยและสอบถามทีมพัฒนาโดยตรงในประเด็นที่ผู้เล่นให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการพัฒนาเกม การอัปเดตคอนเทนต์ ระบบการให้บริการ รวมถึงทิศทางของเกมหลังเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เล่นจะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญที่ GGU สามารถนำไปใช้ประกอบการพัฒนาและปรับปรุงประสบการณ์การเล่นให้ตอบโจทย์ผู้เล่นมากยิ่งขึ้น
ทีมพัฒนาได้ร่วมตอบคำถามจากผู้เล่นชาวไทยในหลากหลายประเด็น พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้เล่นโดยตรง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ GGU ในการสื่อสารกับคอมมูนิตี้และนำความคิดเห็นของผู้เล่นมาประกอบการพัฒนาการให้บริการเกมอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ Gravity Game Unite (GGU) ยังได้เปิดตัว “RO Lite” แบรนด์เกมแคชชวลใหม่ภายใต้ Ragnarok IP พร้อมเปิดตัว 2 เกมแรก ได้แก่ “RO Lite : Arrow” และ “RO Lite : Puzzle & Monster” โดย RO Lite จะทำหน้าที่เป็นแบรนด์หลักสำหรับรวบรวมเกมแคชชวลหลากหลายรูปแบบที่พัฒนาบนพื้นฐานของ Ragnarok IP มุ่งสร้างเอกลักษณ์ที่ชัดเจนในตลาดเกมแคชชวล ขยายฐานผู้เล่นไปยังกลุ่มผู้เล่นที่หลากหลายยิ่งขึ้น และต่อยอดการเติบโตของ Ragnarok IP ในตลาดเกมระดับโลก
เกมแรก “RO Lite – Arrow” เป็นเกมพัซเซิลแบบแบ่งเป็นด่านที่มาพร้อมรูปแบบการเล่นที่เข้าใจง่าย ผู้เล่นจะต้องวางแผนและหาลำดับที่ถูกต้องในการเคลื่อนลูกศรแต่ละอันออกจากกระดานเพื่อผ่านด่าน พร้อมสะสมมอนสเตอร์ชื่อดังจาก Ragnarok โดยนอกจากความสนุกในการแก้ไขปริศนาแล้ว ผู้เล่นยังสามารถรับคูปองสำหรับใช้เล่น “Ragnarok Zero: Global” ได้ฟรี ส่งผลให้เกมได้รับความสนใจและกระแสตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงานชาวไทย สำหรับ “RO Lite – Puzzle & Monster” GGU
ภายในสถานที่จัดงานยังมีโซนถ่ายภาพในธีม Ragnarok และการปรากฏตัวของคอสเพลเยอร์ที่มาร่วมสร้างสีสันตลอดงาน ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ อย่างคึกคัก พร้อมแสดงความสนใจและความคาดหวังต่อการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ รวมถึงคอนเทนต์ใหม่ที่จะทยอยเปิดตัวในอนาคต
สำหรับ “Ragnarok Zero: Global” เป็นเกม PC เกมแรกภายใต้ Ragnarok IP ที่ให้บริการในรูปแบบ Global Single-Build เปิดโอกาสให้ผู้เล่นจากหลากหลายภูมิภาคสามารถเข้าถึงเกมและเล่นบนสภาพแวดล้อมเดียวกัน โดยยังคงเอกลักษณ์สำคัญของ Ragnarok Online ทั้งกราฟิก 2D Pixel Art และระบบอาชีพที่คุ้นเคย พร้อมยกระดับประสบการณ์การเล่นด้วยฟีเจอร์ที่ทันสมัย เช่น ระบบ Auto-Hunting รวมถึงการปรับปรุง UI และ UX ให้ใช้งานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เวอร์ชันเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการจะมาพร้อมคอนเทนต์ใหม่หลากหลายรูปแบบ อาทิ “Get Poring” เกมคู่หูสำหรับ Ragnarok Zero: Global, “RO Factory” ระบบ User-Generated Content (UGC) ระบบแรกของ Ragnarok IP ตลอดจนแผนที่ใหม่และคอนเทนต์การต่อสู้กับ MVP Raid โดยตัวเกมรองรับทั้งหมด 8 ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน และภาษาฝรั่งเศส เพื่อให้ผู้เล่นจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงและสนุกกับเกมได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
“Get Poring” เป็นเกมคู่หูที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสะสมและเลี้ยง Porings หลากหลายประเภท ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นสัตว์เลี้ยงภายใน “Ragnarok Zero: Global” ได้ ขณะที่ “RO Factory” เป็นระบบ User-Generated Content ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสร้าง อัปโหลด และดาวน์โหลดไอเทม Footprint ที่ออกแบบขึ้นเองได้ โดยทั้ง Get Poring และ RO Factory ได้รับความสนใจและเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เล่นชาวไทยตั้งแต่ช่วง OBT และจากความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้น GGU ยังได้เพิ่มจำนวนช่องสำหรับ RO Factory เพื่อรองรับการสร้างสรรค์ผลงานและการมีส่วนร่วมของผู้เล่นที่เพิ่มขึ้น
Harry Choi ประธาน Gravity Game Unite (GGU) กล่าวว่า “งาน Thailand User Conference ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสอันมีค่า ที่ทำให้เราได้สัมผัสถึงความสนใจและความคาดหวังที่ผู้เล่นชาวไทยมีต่อ Ragnarok Zero: Global โดยตรง เราจะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากงานครั้งนี้ไปใช้ประกอบการพัฒนาการให้บริการ เพื่อมอบประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจแก่ผู้เล่นเมื่อเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 สิงหาคม นอกจากนี้ เราจะยังคงสื่อสารกับผู้เล่นอย่างใกล้ชิด และมุ่งมั่นให้บริการเกมด้วยความเสถียรและความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องหลังเปิดให้บริการ”
ปัจจุบัน Gravity Game Unite (GGU) อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “Ragnarok Zero: Global” เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 สิงหาคม 2569 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ผ่านหน้าลงทะเบียนอย่างเป็นทางการของ “Ragnarok Zero: Global”
ลงทะเบียนล่วงหน้า: https://roz.mygnjoy.com/event/prereservation?media=THevent
[Gravity Official Website] https://www.gravity.co.kr/en/
[Ragnarok Zero: Global Official Website] https://roz.mygnjoy.com/en/main
[Ragnarok Zero: Global Pre-registration page] https://roz.mygnjoy.com/en/event/prereservation?media=pr7
[Ragnarok Zero: Global Official Discord Community] https://discord.gg/bFg77WjcHT
[Ragnarok Zero: Global Official Facebook Page] https://www.facebook.com/ragnarokzeroglobal/
[Ragnarok Zero: Global Official YouTube Channel] https://www.youtube.com/@RagnarokZeroGlobal
[เกี่ยวกับ Gravity]
Gravity ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2000 และเป็นบริษัทเกมระดับโลกจากประเทศเกาหลีใต้ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq โดย Ragnarok IP ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหลักของ Gravity มียอดบัญชีผู้ลงทะเบียนสะสมทั่วโลกประมาณ 250 ล้านบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 Ragnarok ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเกมเกาหลีที่ผู้ตอบแบบสำรวจชื่นชอบมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในผลสำรวจ Global Hallyu Trends ระหว่างปี 2019–2022 และอยู่ในอันดับ 3 จาก Overseas Hallyu Survey ระหว่างปี 2023–2025 นอกจากนี้ จากผลสำรวจ 2025 Survey on Korean Game Users in Overseas Markets พบว่า Ragnarok Online ได้รับการจัดอันดับเป็นเกม PC จากเกาหลีที่มีผู้เล่นมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ทั้งในไต้หวันและบราซิล สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมและการเติบโตของ Ragnarok IP ในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง
Gravity ได้สร้างเครือข่ายธุรกิจระดับโลกที่แข็งแกร่ง ประกอบด้วยบริษัทในเครือในประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่ Gravity NeoCyon และบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ ได้แก่ Gravity Communications ในไต้หวัน, Gravity Game Link ในอินโดนีเซีย, Gravity Interactive ในสหรัฐอเมริกา, Gravity Game Arise ในญี่ปุ่น, Gravity Game Tech ในประเทศไทย, Gravity Game Hub ในสิงคโปร์, Gravity Game Vision ในฮ่องกง และ Gravity Game Unite ในมาเลเซีย Gravity และบริษัทในเครือดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเกมในตลาดโลก โดยค้นหาและนำเสนอเกมที่หลากหลายทั้งในด้านแพลตฟอร์มและประเภทเกม ไม่ว่าจะเป็น PC, Mobile, Console และ IPTV รวมถึงเกมที่พัฒนาจาก Ragnarok IP ด้วยความพยายามดังกล่าว บริษัทเดินหน้าขยายการเป็นที่รู้จักและอิทธิพลของแบรนด์ในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ Gravity ยังเดินหน้าขยายธุรกิจด้านคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง โดยนำ Ragnarok IP ไปต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ Merchandise, แอนิเมชัน และ Screen Golf รวมถึงพัฒนา Webtoon และดำเนินความร่วมมือกับแบรนด์ต่าง ๆ เพื่อค้นหาและพัฒนา IP ใหม่ ๆ ให้เติบโตต่อไป
เกมเด่นของ Gravity
เกมแนว MMORPG อาทิ Ragnarok Online (เปิดให้บริการในปี 2002), Ragnarok M: Eternal Love, Ragnarok X: Next Generation, THE Ragnarok, Ragnarok Idle Adventure PLUS, Ragnarok M: Classic และ Ragnarok Origin Classic