Scambodia! คนจีนนับแสนใช้ช่องทาง “ฟรีวีซ่า” เข้ากัมพูชา คาดไปเป็นสแกมเมอร์

MGR Online: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชาพบคนจีนกว่า 100,000 คนเดินทางเข้าประเทศในช่วงเวลาไม่ถึง 2 เดือน หลังจากรัฐบาลกัมพูชาให้ “ฟรีวีซ่า” นักท่องเที่ยวจีน โดยสงสัยว่าชาวจีนจำนวนมากอาจเข้าร่วมขบวนการหลอกลวงออนไลน์
รัฐบาลกัมพูชาได้ประกาศมาตรการทดลองยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 ตุลาคม 2026เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว แต่มาตรการดังกล่าวอาจเป็นช่องทางให้บรรดาสแกมเมอร์เข้าสู่กัมพูชาได้ง่ายดายแบบ “ฟรีวีซ่า”
พลตำรวจเอก สุข เวียสนา (Sok Veasna) อธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชา ระบุว่า นับตั้งแต่มีการประกาศใช้นโยบายยกเว้นวีซ่าจนถึงวันที่ 2 สิงหาคม มีชาวจีนกว่า 100,000 คนเดินทางเข้ากัมพูชา ในจำนวนนี้ประมาณ 44,500 คนเดินทางเข้าโดยไม่ต้องขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว ขณะที่อีกกว่า 55,500 คนเดินทางเข้าด้วยวีซ่าธุรกิจหรือวีซ่าประเภทอื่นๆ
สื่อออนไลน์ของกัมพูชา รายงานว่า ชาวจีนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายจำนวนมากได้เดินทางกลับเข้ากัมพูชาเมื่อเร็วๆ
นี้ บางคนกลับมาเนื่องจากการปราบปรามการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมในเมียนมาและลาว ขณะที่บางคนกลับมาเนื่องจากปัญหาเรื่องวีซ่าในมาเลเซียและไทย
พลตำรวจเอก สุข เวียสนา อธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชา ระบุว่า แม้ว่ากัมพูชาจะปราบปรามอย่างจริงจัง แต่กลุ่มอาชญากรรมผิดกฎหมายยังคงดำเนินต่อไป และหลังจากกัมพูชายยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน มีรายงานว่า ขบวนการผิดกฎหมายจำนวนมากได้กลับมาดำเนินการอีกครั้งในพื้นที่ต่างๆ เช่น ดาราสาคร (Dara Sakor), ไชยทอง (Chrey Thom) และ บาเว็ท (Bavet) ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น "พื้นที่จีนเทา" หรือแหล่งที่ตั้งของ "อาณาจักรแก๊งคอลเซ็นเตอร์และบ่อนพนันออนไลน์"
หลังจาก นายเฉิน จื้อ หัวหน้าขบวนการโจรออนไลน์ ถูกจับกุมเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ นิคมอุตสาหกรรมไฉทง จินอวิ่น และ จินวาน ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มนายเฉินจื้อก็ว่างเปล่าลงอย่างรวดเร็ว กลุ่มมิจฉาชีพทางโทรคมนาคมของกัมพูชาต้องย้ายฐานไปที่อื่น แต่ว่าขณะนี้ทางการกัมพูชาได้พบกลุ่มขบวนการสแกมเมอร์จำนวนมากกลับมาที่นิคมอุตสาหกรรมไฉทง จินอวิ่น อีกครั้ง.