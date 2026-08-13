จับตา รมช.กลาโหมสหรัฐฯ เยือนไทย และกัมพูชา

MGR Online: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เดินทางเยือนประเทศไทย และกัมพูชา เพิ่มอุณหภูมิการช่วงชิงบทบาทในช่วงที่ไทยและกัมพูชาต่างแสวงหาการสนับสนุนจากชาติมหาอำนาจ
นายเอลบริดจ์ แอนดรูว โคลบี้ (Elbridge Andrew Colby) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ พร้อมคณะผู้แทนระดับสูง เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 12–13 สิงหาคม 2569 เพื่อร่วมหารือและเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างไทย–สหรัฐฯ
กระทรวงกลาโหมไทยได้จัดงานรับรอง โดยมี พลเอก อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นเจ้าภาพ และมี พลเอก อานุภาพ ศิริมณฑล หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมในฐานะผู้แทนกองทัพบก
การเยือนครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์แนบแน่นระหว่างไทยกับสหรัฐฯ โดยเฉพาะด้านความร่วมมือทางทหาร ทั้งสองฝ่ายมุ่งพัฒนากิจกรรมป้องกันประเทศเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
นาย Elbridge Andrew Colby เป็นนักวิชาการด้านความมั่นคง จบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเยล เคยดำรงตำแหน่งรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนากองกำลัง มีบทบาทสำคัญในการจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม(ด้านนโยบาย) รับผิดชอบกำหนดทิศทางความร่วมมือกับพันธมิตร ซึ่งการเยือนประเทศไทยครั้งนี้มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาค
ในช่วงบ่ายวันนี้ นาย Colby และคณะจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคง และการเสริมสร้างพันธมิตรไทย–สหรัฐฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปยังประเทศกัมพูชา.