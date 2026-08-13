สอน. ผลักดันอ้อยไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพ ต่อยอดงานวิจัยสู่ตลาดเชิงพาณิชย์

ปัจจุบัน ความต้องการใช้พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด PLA (Polylactic Acid) ที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น อ้อย ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรของประเทศแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพของประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมชีวภาพ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลาสติกชีวภาพ เพื่อต่อยอดการวิจัยผลิตภัณฑ์ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมสีเขียวที่ตอบสนองต่อผู้บริโภคสามารถผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐเอกชน และประชาชน
ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ได้มีการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ชุดช้อน ส้อม มีดพลาสติกชีวภาพ และถุงเก็บมูลสัตว์ชีวภาพ
หนึ่งในความสำเร็จของโครงการ คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุดช้อน ส้อม มีดพลาสติกชีวภาพ ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะการเติบโตของธุรกิจ Food Delivery และการรับประทานอาหารนอกบ้าน ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการไทย โดยใช้เทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูป (Injection Molding) ร่วมกับเม็ดพลาสติกชีวภาพ PLA ที่ผ่านการปรับปรุงคุณสมบัติ ทำให้สามารถทนความร้อนได้ถึง 90–100 องศาเซลเซียส มีความแข็งแรง ไม่หักงอง่าย และมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับพลาสติกทั่วไป พร้อมทั้งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติภายใต้สภาวะที่เหมาะสม
อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา คือ ถุงเก็บมูลสัตว์ชีวภาพ ซึ่งสอดคล้องกับกระแส Pet Humanization ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมพัฒนาสูตรพลาสติกชีวภาพผ่านกระบวนการเป่าขึ้นรูป (Blown Film Extrusion) ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความเหนียว แข็งแรง ยืดหยุ่นสูง รองรับการใช้งานจริง รับน้ำหนักและแรงดึงได้ดี ไม่ฉีกขาดง่าย และสามารถย่อยสลายได้ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม
นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว โครงการยังให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงภาคการวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม ผ่านกิจกรรม Business Matching เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากอ้อยและน้ำตาลทรายให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมส่งมอบต้นแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อขยายผลสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ พร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบการในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอ้อย น้ำตาล และพืชเศรษฐกิจ การทดสอบวัสดุชีวภาพ การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในปี 2569 นี้ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้มีการดำเนินการสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภค โดยมีการนำร่องใช้งาน 2 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มช้อนส้อมมีดชีวภาพ และถุงเก็บมูลสัตว์ชีวภาพ
การนำร่องของช้อนส้อมมีดชีวภาพในธุรกิจตลาดนัด และร้านอาหาร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนพฤติกรรมการสั่งอาหารเดลิเวอรี (Food Delivery) และการบริโภคนอกบ้านของคนยุคนี้ ผ่านกิจกรรม “One meal. Good food. Green mind. หนึ่งมื้อ อร่อย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดยร่วมกับทางตลาดจตุจักร และตลาดนัดเซนทริค จังหวัดจันทบุรี ในการนำร่องทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์ชุดช้อนส้อมมีดพลาสติกโดยมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ชุดช้อน ส้อม มีดพลาสติกที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ จำนวนที่ละ 5,000 ใบ ณ ตลาดจตุจักร และตลาดนัดเซนทริค จังหวัดจันทบุรี ในวันจันทร์ที่ 10สิงหาคม 2569
และอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ในการนำร่อง คือ ถุงเก็บมูลสัตว์พลาสติกชีวภาพ ในธุรกิจโรมแรม Pet Friendly เพื่อสอดรับกับตามเทรนด์ในปัจจุบัน กระแส Pet Humanization หรือการเลี้ยงสัตว์เสมือนสมาชิกในครอบครัวของคนเมืองยุคใหม่ ผ่านกิจกรรม “One bag. Clean choice. Green mind. หนึ่ง ถุง ทางเลือกที่สะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดยร่วมกับทาง
โรงแรม มัลดีฟส์ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์ถุงเก็บมูลสัตว์พลาสติกชีวภาพโดยมีการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ถุงเก็บมูลสัตว์พลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ จำนวน 2,000 ใบ ณ โรงแรม
มัลดีฟส์ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2569
"จากอ้อย...สู่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ จากงานวิจัย...สู่การใช้งานจริง" คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตรไทย พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งภาคธุรกิจ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว.