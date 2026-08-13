MTC โชว์ผลงานพอร์ตสินเชื่อโต 7.95% แตะ 188,699 ลบ.ครึ่งปีหลังเดินหน้าส่งมอบบริการทางการเงินในมาตรฐานสากล

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC เปิดผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 พอร์ตสินเชื่อรวมแตะระดับ 188,699 ล้านบาท เติบโต 7.95% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 8,127 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.70% และมีกำไรสุทธิ 1,905 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.66% โดยยังสามารถควบคุมคุณภาพสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ คงอัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อยู่ที่ 2.61% ฟากผู้บริหาร “ปริทัศน์ พัชรชัย” ระบุ ครึ่งปีหลังเดินหน้าส่งมอบบริการทางการเงินในมาตรฐานสากลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เติบโตยั่งยืน
นายปริทัศน์ พัชรชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีแรก มีสัญญาณการชะลอตัวจากปัจจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อที่ขยับขึ้น, รายได้เกษตรกรลดลง, ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ และต้นทุนการนำเข้าพลังงานสูงขึ้น บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการเติบโตด้วยกลยุทธ์การขยายพอร์ตสินเชื่อผ่านเครือข่ายกว่า 8,906 สาขาทั่วประเทศ ณ สิ้นไตรมาส 2/2569 ควบคู่กับนโยบายอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม เพื่อขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มที่ยังคงพึ่งพาสินเชื่อนอกระบบ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการทางการเงินที่โปร่งใส เข้าถึงง่าย และเป็นธรรม พร้อมมีส่วนร่วมในการสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้แข็งแกร่งและยั่งยืนยิ่งขึ้น
โดย ณ สิ้นไตรมาส 2/2569 บริษัทฯ มีพอร์ตสินเชื่อรวมอยู่ที่ 188,699 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.95% รายได้รวม 8,127 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.70% กำไรสุทธิ 1,905 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.66% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน และสามารถควบคุมคุณภาพหนี้เสีย (NPL) ไว้ที่ 2.61% สะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการรักษาความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน
ขณะที่ 6 เดือนแรกของปีนี้มีรายได้รวม 16,064 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.63% และกำไรสุทธิ 3,728 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.84% เทียบช่วง 6 เดือนแรกปีก่อน
สำหรับทิศทางธุรกิจในช่วงครึ่งหลังปี 2569 บริษัทฯ มั่นใจว่าพอร์ตสินเชื่อจะสามารถเติบโตได้ประมาณ 10% และสามารถควบคุมสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ให้อยู่ในระดับที่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นส่งมอบโอกาสทางการเงินให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วยมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
นอกจากนี้ MTC ยังเดินหน้าสนับสนุนการดำเนินงานตาม 3 เป้าหมายสำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินที่เป็นธรรม, การสนับสนุนการสร้างงานและผู้ประกอบการรายย่อย (Employment Generation) โดยมุ่งช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ และธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง และการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและระบบอาหารที่ยั่งยืน (Food Security and Sustainable Food Systems) ผ่านการสนับสนุนภาคการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มรายได้ และส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ที่ผ่านมา MTC ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ โปร่งใส และธรรมาภิบาล โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (CG Rating 5 ดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 รวมถึงผลการประเมินด้านความยั่งยืน (ESG Rating) ระดับ AA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ระดับ A-(tha) จาก Fitch Ratings ซึ่งสะท้อนถึงเสถียรภาพทางการเงินและความเชื่อมั่นขององค์กรในระดับสากล
ล่าสุด บริษัทฯ คว้ารางวัลระดับภูมิภาค Best Social Bond Thailand จากเวที The Asset Triple A Awards for Sustainable Finance 2026 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร The Asset สื่อการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก ได้แก่ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA), บริษัทเพื่อการลงทุนและการพัฒนาแห่งเยอรมนี (KfW DEG), บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC), ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และ Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) เพื่อผลักดันการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว สะท้อนบทบาทของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ในมาตรฐานระดับโลก (World-class Thai Microfinance)
นอกจากนี้ “นายปริทัศน์ พัชรชัย” ประธานกรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมการประชุม World Economic Forum: Annual Meeting of the New Champions 2026 หรือ “Summer Davos” เวทีระดับโลกด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาแห่งอนาคต ซึ่งรวบรวมผู้นำธุรกิจระดับโลก นักลงทุน ผู้กำหนดนโยบาย และผู้ทรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจจากนานาประเทศ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และมุมมองต่อทิศทางเศรษฐกิจโลก สะท้อนถึงบทบาทและศักยภาพของ MTC ในฐานะองค์กรไทยที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากล