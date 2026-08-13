เปิดผลสอบเบื้องต้น "สส.ชัยชนะ - รอง ผกก." นั่งดื่มสุรามีปากเสียงจนเกิดการทำร้ายกันจริง

ตำรวจภูธรภาค 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบ กระแสข่าว "อดีตรัฐมนตรี ตบ รอง ผกก." เบื้องต้นพบในงานศพ คืนวันที่ 8 ส.ค. 69 "สส.ชัยชนะ - รอง ผกก." นั่งดื่มสุรามีปากเสียงจนทำร้ายร่างกายกันจริง ขอความร่วมมือ ใครมีหลักฐานตอนเกิดเหตุ สามารถส่งให้ ผกก.สภ.ทุ่งใหญ่ ยันจะรักษาเป็นความลับ
วันที่ 12 สิงหาคม 2569 โฆษกตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานผลการดำเนินการ กรณีที่ปรากฏข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ โพสต์ข้อความ สส.คนดังนครศรีธรรมราช ตบหน้ารองผู้กำกับการในจังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ตรวจสอบและสืบสวนสอบสวน ดำเนินการทางวินัย และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น รอง ผบช.ภ.8 รรท.ผบก.ก.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.ขจิตร คงปราบ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรมราช , พ.ต.อ.นัษวุฒิ ทองทิพย์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และ พ.ต.ต.ธีระวุฒิ เทพเลื่อน ผกก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการสืบสวนสอบสวน พร้อมสั่งการให้ พล.ต.ต.เลิศชาย จำปาทอง ผบก.สส.ภ.8 นำชุดสืบสวนและพนักงานสอบสวนจากตำรวจภูธรภาค 8 เข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ
เบื้องต้นทราบว่า เมื่อวันที่ 8 ส.ค.69 ณ บ้านหัวควน หมู่ 2 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.ทนงศักดิ์ สวัสดิโกมล รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งใหญ่ และญาติไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพมารดานายกเทศบาลตำบลปริก โดยหลังจากสวดพระอภิธรรมศพเสร็จ ขณะเกิดเหตุเวลาประมาณ 23.30 น. ได้นั่งดื่มสุรากับนายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และมีปากเสียงจนทำร้ายกัน
โดยหลังจากการสอบสวน พ.ต.ท.ทนงศักดิ์ฯ เสร็จ ได้เดินทางไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ ติดตามพยานบุคคลอื่นที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุมาทำการสอบสวนเพิ่มเติม และจะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไป การดำเนินการไม่มีปัญหาอุปสรรรคแต่อย่างใด ผู้บังคับบัญชาของตำรวจภูธรภาค 8 ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 8 มาสนับสนุนการปฏิบัติ
จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังท่านที่มีภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวที่ได้บันทึกไว้ตามวันเวลาในสถานที่เกิดเหตุ หรือพยานหลักฐานอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวน สามารถส่งให้กับ พ.ต.อ.พงศ์พิชาญ ชยานท์พิริย ผกก.สภ.ทุ่งใหญ่ จะพิจารณารวบรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนและรักษาไว้เป็นความลับ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว