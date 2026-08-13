"ชัยชนะ" โต้ข่าวลือตบหน้า รอง ผกก. ยันสนิทกัน ถูกดิสเครดิตทางการเมือง

"ชัยชนะ" โต้ข่าวลือ "อดีตรัฐมนตรี ตบ รอง ผกก." ยัน เคารพนับถือกันมาอย่างยาวนาน เหตุการณ์ในงานศพทักทายกันปกติ ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เชื่อเป็นการดิสเครดิตทางการเมือง ด้าน "ผกก.สถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่" ออกโรงช่วยยืนยัน ไม่มีการทำร้ายร่างกาย
วันที่ 12 สิงหาคม 2569 นายชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกระแสข่าวที่มีการเชื่อมโยง เป็นบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างเป็นอดีตรัฐมนตรีบ้านใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตบรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า ว่าไม่เป็นความจริง ตนและรองผู้กำกับฯ ที่เป็นข่าว มีความเคารพนับถือกันมาอย่างยาวนาน ไม่มีเหตุอะไรที่ไม่สบายใจกัน และภรรยาของรองผู้กำกับนายดังกล่าวก็เป็นญาติกับตน
ทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ ก็ออกมายืนยันแล้วว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
มองว่าอาจเป็นการดิสเครดิตทางการเมือง เนื่องจากตนเป็นกรรมาธิการการตำรวจ สภาฯ ซึ่งที่ผ่านมาก็ถูกเล่นงานในลักษณะเช่นนี้มาตลอด
เหตุการณ์ในงานศพ ตนและรองผู้กำกับนายดังกล่าว ทักทายกัน นั่งทานข้าวด้วยกัน ไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้น
เมื่อถามถึงกรณีรองผู้กำกับนายดังกล่าวไม่ช่วยหาเสียงในช่วงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา นายชัยชนะ กล่าวว่า ยืนยัน ว่าไม่มี
นอกจากนี้ ทางด้าน พ.ต.อ.พงศ์พิชาญ ชยานนท์พิริยะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่า ตนไม่ได้รับรายงานเรื่องการถูกทำร้ายร่างกายจากรองผู้กำกับสืบสวน ซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในข่าว และไม่มีประชาชนรายใดเข้ามาแจ้งว่า พบเห็นเหตุการณ์กระทำความผิดดังกล่าวแต่อย่างใด
แต่จากการสอบถามข้อมูลกับรองผู้กำกับการสืบสวนโดยตรง เจ้าตัวยืนยันอย่างชัดเจนว่า เรื่องการถูกทำร้ายร่างกายตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด พร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตนเองรู้จักและคุ้นเคยกับ สส.แทน ชัยชนะ เดชเดโช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มานานหลายปี และเป็นเครือญาติกัน มีความสนิทสนมและเคารพนับถือกันเสมือนพี่น้อง