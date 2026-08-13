ในหลวง-พระราชินี ทรงรับทูลเกล้าฯถวายพระไตรปิฎกภาษาไทย

วันนี้ 12 สิงหาคม 2569 เวลา 20.03 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระมหาวชิราธิบดี (พีร์ สุชาโต) นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และบุคคล เฝ้า และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และพระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มหาจุฬาเตปิฏกํ) อ่านว่า มหาจุฬาเตปิตะกัง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มหาจุฬาเตปิฏกํ) อ่านว่า มหาจุฬาเตปิตะกัง) เป็นผลงานวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนา และเพื่อให้พระภิกษุ สามเณร นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสมบูรณ์สำหรับใช้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึงต่อไป