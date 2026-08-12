“Zerotein”นวัตกรรมน้ำยาล้างแก้วเชคเจ้าแรก ตอบโจทย์เฮลตี้เลิฟเวอร์ ชูจุดเด่นขจัดคราบและกลิ่นโปรตีนฝังลึก

จากกระแสรักสุขภาพและการออกกำลังกายที่เติบโตต่อเนื่อง ส่งผลให้ “โปรตีนเชค” กลายเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของคนยุคใหม่ แต่ปัญหาที่ผู้บริโภคจำนวนมากพบเหมือนกัน คือ กลิ่นโปรตีนที่ติดแก้วเชค ล้างไม่ออก โดยเฉพาะในประเทศเขตร้อนอย่างประเทศไทย ที่มีอุณหภูมิสูงและความชื้นสูง ทำให้คราบโปรตีนที่ตกค้างเกิดกลิ่นได้ง่าย
ปัญหานี้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Zerotein ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแก้วโปรตีนและภาชนะที่มีคราบโปรตีนโดยเฉพาะ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยขจัดทั้งคราบและกลิ่นโปรตีนที่น้ำยาล้างจานทั่วไปอาจไม่สามารถกำจัดได้หมด
ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์เปิดเผยว่า คราบจากโปรตีนเชคมีลักษณะเฉพาะ คือเป็นการรวมตัวของ โปรตีน ไขมัน และกลิ่นหมัก ซึ่งสามารถเกาะติดกับพื้นผิวพลาสติก ยาง และซิลิโคนของแก้วเชคได้ดี ทำให้เกิดกลิ่นสะสมเมื่อมีความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
Zerotein จึงถูกพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเฉพาะทาง (Specialized Cleaner) สำหรับอุปกรณ์ที่มีคราบโปรตีน เช่น แก้วเชคโปรตีน แก้วกาแฟที่มีคราบนม คราบโปรตีนในกล่องอาหาร โดยมีจุดเด่นคือช่วยขจัดคราบโปรตีนและช่วยลดกลิ่นที่เกิดจากคราบโปรตีนตกค้าง พร้อมทั้งเป็นสูตร SLS Free และ Paraben Free อ่อนโยนต่อผิวสัมผัส แต่เด็ดขาดกับคราบโปรตีน
ปัจจุบันตลาดผู้บริโภคโปรตีนในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกลุ่มคนออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ และกลุ่มคนทำงานที่ดูแลสุขภาพ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคโปรตีนเติบโตตามไปด้วย "เราต้องการให้ Zerotein เป็น Top of Mind เมื่อคนนึกถึงความสะอาดของแก้วเชค เราไม่ได้ขายแค่น้ำยา แต่เราขายสุขอนามัยและความรื่นรมย์ในการดื่มโปรตีน" ผู้บริหารแบรนด์กล่าว
ปัจจุบัน Zerotein เริ่มวางจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และอยู่ระหว่างการขยายช่องทางจำหน่ายไปยังฟิตเนส ร้านอาหารคลีน และตาม Shop ต่างๆ ในห้างสรรพสินค้า Zerotein ไม่ได้เป็นเพียงน้ำยาทำความสะอาด แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะของคนดื่มโปรตีนโดยเฉพาะ