“Eternity Clinic by Dr.Beer” ร่วมหนุนความปัง Mister International Thailand 2026 ดัน “เอเอ วรัญญู” คว้ามงกุฎสำเร็จ

ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่และสมศักดิ์ศรี สำหรับการประกวด Mister International Thailand 2026 รอบ Final Competition เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2026 โดยผู้ที่สามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศ Mister International Thailand 2026 ไปครองได้แก่ “เอเอ” วรัญญู ธาราศิริวัฒนกุล
ในการประกวดปีนี้ Eternity Clinic by Dr.Beer (ศูนย์ทางเดินปัสสาวะและสุขภาพชาย) ได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในระดับ Gold Sponsor เพื่อร่วมผลักดันศักยภาพ เสริมสร้างบุคลิกภาพ และความมั่นใจให้กับผู้เข้าประกวดทุกคนตั้งแต่วันเก็บตัวจนถึงค่ำคืนวันตัดสิน
ภายในงานรอบตัดสิน นพ.สืบพงษ์ เอ่งฉ้วน (หมอเบียร์) แพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา และแพทย์ผู้ก่อตั้ง Eternity Clinic ได้ขึ้นมอบรางวัลพิเศษ (Special Awards) ให้แก่ผู้เข้าประกวดที่โดดเด่นเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการดูแลตัวเอง รวม 4 รางวัล ได้แก่:
• รางวัล Men’s Expert by Eternity Clinic by Dr.Beer (Voucher มูลค่า 250,000 บาท)
ได้แก่ เซอร์ เซอดอนคอน บาร์โลว
• รางวัล 1st Runner Up Men’s Expert(Voucher มูลค่า 100,000 บาท)
ได้แก่ โยโย่ ธีนฤปกร ม่วงไม้
• รางวัล 2nd Runner Up Men’s Expert(Voucher มูลค่า 50,000 บาท)
ได้แก่ เขม เขมราช ภิระบรรณ
• รางวัล Confidence Icon by Eternity Clinic by Dr.Beer (Voucher มูลค่า 150,000 บาท)
ได้แก่ อาร์ต สุรินทร์ รื่นเริง
นพ.สืบพงษ์ เอ่งฉ้วน เผยถึงการเข้าหนุนเวทีในปีนี้ว่า “Eternity Clinic มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเวที Mister International Thailand 2026 เวทีระดับประเทศที่มุ่งเน้นการเฟ้นหาสุภาพบุรุษที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ และความมั่นใจ ซึ่งตรงกับปณิธานของคลินิกที่ต้องการดูแลสุขภาพและเสริมสร้างความมั่นใจรอบด้านให้กับผู้ชายยุคใหม่ ทาง Eternity Clinic ขอแสดงความยินดีกับคุณเอเอ วรัญญู และผู้ได้รับตำแหน่งทุกคน และพร้อมจะเป็นกำลังใจให้ตัวแทนประเทศไทยในการปฏิบัติภารกิจต่อไป”
สำหรับ Eternity Clinic by Dr.Beer เป็นศูนย์ทางเดินปัสสาวะและสุขภาพชายแบบครบวงจร ที่มุ่งหวังให้ผู้ชายทุกคนเข้าใจว่า "เรื่องสุขภาพเพศชายเป็นเรื่องธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งของระบบร่างกายที่ไม่ควรถูกมองข้าม" คลินิกจึงถูกออกแบบให้มีบรรยากาศผ่อนคลาย ปลอดภัย และรักษาความลับของผู้รับบริการเป็นสำคัญ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้ามาพูดคุย ขอคำปรึกษา และเข้ารับการรักษากับแพทย์เฉพาะทางได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องรู้สึกเขินอาย โดยครอบคลุมขอบเขตการดูแลใน 3 ด้านหลัก ได้แก่:
• เวชศาสตร์การฟื้นฟูสมรรถภาพชายและระบบต่อมไร้ท่อ (Men’s Sexual Medicine & Endocrinology)
• ศัลยกรรมตกแต่งและบูรณปฏิสังขรณ์ระบบสืบพันธุ์ชาย (Reconstructive & Aesthetic Urological Surgery)
• ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาและโรคระบบทางเดินปัสสาวะ (Clinical Urology & Urological Diseases)
ปัจจุบัน Eternity Clinic by Dr.Beer พร้อมให้บริการเข้าปรึกษาและดูแลครอบคลุมทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคใต้ รวม 6 สาขา ได้แก่:
• พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล: สาขาเพลินจิต (อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์), สาขารังสิต และสาขาศรีนครินทร์
• พื้นที่ภาคใต้: สาขาหาดใหญ่, สาขาภูเก็ต และสาขากระบี่
พร้อมกันนี้ยังมีแผนขยายการให้บริการต้อนรับชาวเหนือ ด้วยการเตรียมเปิดบริการสาขาใหม่ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ในเร็วๆ นี้ รวมทั้งภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อรองรับความต้องการและส่งต่อการดูแลสุขภาพชายอย่างเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 090-879-0726