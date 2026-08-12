พก. เปิดโครงการ “กีฬาสีสร้างสัมพันธ์เครือข่ายคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย” เสริมสุขภาพ–ความมั่นใจ–ความเท่าเทียมในสังคม

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการทางสติปัญญา เปิดโครงการ “กีฬาสีสร้างสัมพันธ์เครือข่ายคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 10–12 สิงหาคม 2569 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต และสวนสนุกดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,000 คน จากชมรมเครือข่ายของสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ มุ่งใช้กีฬาเป็นสื่อกลางสร้างสุขภาพกาย–ใจ เสริมความมั่นใจ เปิดพื้นที่แสดงศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางสติปัญญาทั่วประเทศ
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2569 เวลา 10.30 น. นางสาวสนธยา บุณยภูษิต อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางเบญจมาส แก่นเมือง รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “กีฬาสีสร้างสัมพันธ์เครือข่ายคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย” ซึ่งจัดโดย สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10–12 สิงหาคม 2569 จัดที่ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธานี จัดที่
โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต มีผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า 1,000 คน จากชมรมเครือข่ายของสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ ประกอบด้วยคนพิการทางสติปัญญา ผู้ปกครอง ผู้ดูแล เจ้าหน้าที่ ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง นับเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญของเครือข่ายคนพิการทางสติปัญญาจากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนพิการทางสติปัญญาผ่านกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงออกถึงศักยภาพและความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการทำงานเป็นทีม ความมีน้ำใจนักกีฬา ความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่าง
นอกจากนี้ ยังมุ่งสร้างความสัมพันธ์และเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ปกครอง ผู้ดูแล และภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาให้สามารถมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเสมอภาคและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นางเบญจมาส แก่นเมือง รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ เพราะกิจกรรมกีฬาไม่ได้มีความสำคัญเพียงในมิติของการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ สร้างความสุข และเปิดโอกาสให้คนพิการทางสติปัญญาได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง
ขณะเดียวกัน การที่มีคนพิการทางสติปัญญา ผู้ปกครอง ผู้ดูแล และเครือข่าย มากกว่า 1,000 คนจากทั่วประเทศ มารวมตัวและทำกิจกรรมร่วมกัน ถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเชื่อมโยงการทำงานระหว่างเครือข่าย ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
“กีฬาจริง ๆ แล้วไม่ใช่เรื่องของการแพ้หรือชนะเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของการได้ลงมือทำ ได้ช่วยเหลือกัน ได้ให้กำลังใจกัน และได้เรียนรู้ว่าเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างเต็มที่” นางเบญจมาส กล่าว
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เชื่อมั่นว่ากิจกรรมครั้งนี้จะช่วยสร้างทั้งความสุข ความมั่นใจ และความภาคภูมิใจให้กับคนพิการทางสติปัญญา รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัว ผู้ดูแล และภาคีเครือข่าย ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาให้สามารถดำรงชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียม
ด้าน นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานว่า โครงการนี้จัดขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะเปิดพื้นที่ให้คนพิการทางสติปัญญา ผู้ปกครอง ผู้ดูแล และชมรมเครือข่ายจากพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสมาพบปะ ทำกิจกรรม และใช้เวลาร่วมกันผ่านกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
การที่มีสมาชิกและเครือข่ายเดินทางมาร่วมกิจกรรม มากกว่า 1,000 คนจากทั่วประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงพลัง ความร่วมมือ และความเข้มแข็งของเครือข่ายสมาคมฯ ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญา
สมาคมฯ ต้องการให้ “กีฬา” เป็นมากกว่าการแข่งขัน แต่เป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่ทุกคนจะได้ออกกำลังกาย ได้แสดงความสามารถ ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักการช่วยเหลือ การแบ่งปัน การเคารพกติกา และที่สำคัญคือการได้สร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญ คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายคนพิการทางสติปัญญาทั่วประเทศ เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากองค์กรใดองค์กรหนึ่งเพียงลำพัง แต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรด้านคนพิการ ครอบครัว ผู้ปกครอง ผู้ดูแล และชุมชน
นายสุชาติ กล่าวอีกว่า สมาคมฯ ไม่ได้มุ่งหวังเพียงผลแพ้หรือชนะจากการแข่งขัน แต่สิ่งที่ต้องการเห็นมากที่สุดคือ รอยยิ้ม ความสนุก ความกล้าแสดงออก ความสามัคคี และกำลังใจที่ทุกคนมอบให้แก่กัน เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพลังสำคัญที่จะช่วยให้คนพิการทางสติปัญญาเกิดความมั่นใจ เห็นคุณค่าในตนเอง และรับรู้ว่าตนเองสามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี
“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนได้ทั้งสุขภาพที่ดี ได้เพื่อนใหม่ ได้มิตรภาพ ได้ความมั่นใจ และได้ความทรงจำดี ๆ กลับไป ที่สำคัญคือทำให้เราเห็นว่า ไม่ว่าแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันเพียงใด ทุกคนล้วนมีศักยภาพ มีคุณค่า และสามารถมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมร่วมกันได้” นายสุชาติ กล่าวทิ้งท้าย
โครงการ “กีฬาสีสร้างสัมพันธ์เครือข่ายคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย” จึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมกีฬา แต่เป็นเวทีแห่งการรวมพลังของ คนพิการทางสติปัญญา ครอบครัว ผู้ดูแล และเครือข่ายมากกว่า 1,000 คนจากทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันสร้างโอกาส สร้างมิตรภาพ สร้างความมั่นใจ และสร้างการยอมรับในความแตกต่าง พร้อมสะท้อนให้สังคมเห็นถึงศักยภาพและคุณค่าของคนพิการทางสติปัญญา ตลอดจนพลังของเครือข่ายที่พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนสังคมแห่งความเท่าเทียมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
จัดโดย สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย (APID)
สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ