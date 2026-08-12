"จู หรงจี" อดีตนายกฯ จีน นักปฏิรูป ถึงแก่อสัญกรรม

MGR Online: จูหรงจี อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้นำจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก ถึงแก่อสัญกรรม ในวัย 97 ปี
จูหรงจี ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของจีนระหว่างปี 1998 ถึง 2003 เป็นที่จดจำในฐานะผู้ปราบปรามการทุจริต ปฏิรูปเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลาง และปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ เขายังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้จีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกอีกด้วย
จู หรงจี เกิดในปี 1928 ที่เมืองฉางชา มณฑลหูหนาน เขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิงหัวในปี 1951 ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และเข้ารับราชการทำงานด้านนโยบายเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับชาติ ในช่วงทศวรรษ 1990 เมื่ออัตราเงินเฟ้อสูง หนี้สินที่เพิ่มขึ้น และการขาดทุนของรัฐวิสาหกิจของจีนคุกคามเสถียรภาพทางการเงิน จูหรงจีได้มุ่งเป้าไปที่ความเสี่ยงเหล่านั้นโดยการรวมศูนย์นโยบายการคลัง ลดขั้นตอนทางราชการ และปิดหรือแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ล้มเหลว
ความสำเร็จสูงสุด คือ เขาเป็นผู้ริเริ่มการเจรจาเพื่อเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ในปี 2001 ซึ่งเปิดประเทศจีนสู่ตลาดโลก และนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเศรษฐกิจจีน.