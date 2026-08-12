วันแม่ปีนี้ “ห้างโรบินสัน” ส่ง “ส่วนลดตามใจแม่” ชวนทุกครอบครัวมาช้อป กับแคมเปญ “ROBINSON MOM MOMENTS” ช้อปครบรับสติกเกอร์ “ติดปุ๊บ ลดทั้งบิล!” ลดสูงสุด 20% พร้อมจัดเต็มสิทธิพิเศษจากพันธมิตรและแบรนด์ชั้นนำ

กรุงเทพฯ – ห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำการเป็น “เดสติเนชันที่สร้างความสุขในทุก ๆ วันของชีวิต” ล่าสุดเดินหน้าสร้างสีสันความสนุกให้ภาพรวมตลาดค้าปลีกคึกคัก ต้อนรับเทศกาลวันแม่เดือนสิงหาคมนี้ ด้วยการเปิดตัวแคมเปญ “ROBINSON MOM MOMENTS” (โรบินสัน มัม โมเมนต์ส) ภายใต้แนวคิด “ส่วนลดตามใจแม่” ชวนทุกครอบครัวส่งต่อความสุขให้คุณแม่พร้อมช้อปคุ้มยิ่งขึ้นผ่านไฮไลต์ “ลดแล้ว...ลดเพิ่มอีก แค่ติดก็ลดทั้งบิล” เมื่อช้อปสินค้าครบ 2,000 บาท รับสติกเกอร์ส่วนลดสูงสุด 20% สำหรับใช้ในบิลถัดไป ต่อยอดกลยุทธ์ Emotional Marketing ผ่านประสบการณ์ที่เชื่อมโยงทั้งการเลือกของขวัญ การใช้เวลาร่วมกับคุณแม่ และการส่งต่อสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม เพื่อเปลี่ยนทุกช่วงเวลาให้เป็นความทรงจำที่มีความหมาย ตอกย้ำบทบาทของห้างโรบินสันในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งการเลือกของขวัญและศูนย์กลางแห่งความสุขของทุกครอบครัว ระหว่างวันที่ 3 ส.ค. 2569 – 24 ส.ค. 2569 ที่ห้างโรบินสันทั่วประเทศ (ยกเว้นจังซีลอน และพะเยา) พร้อมช้อปสินค้าสะดวกสบายในทุกช่องทางการช้อปปิ้งของห้าง ฯ
พลาดไม่ได้กับอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลต์ “เลือกของขวัญสุดพิเศษ ให้แม่คนพิเศษ” พบกับนักแสดงหนุ่ม “ธีร์–ธีรติ
เอกเสถียร” ที่จะควงคุณแม่มาร่วมภารกิจเลือกของขวัญแทนความรักและความห่วงใย พร้อมเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่
ช้อปตามเงื่อนไขรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟอย่างใกล้ชิด ในวันที่ 9 ส.ค. 2569 ที่ห้างโรบินสัน สระบุรี โดยงานนี้มุ่งสร้างทราฟฟิกภายในห้าง ดึงดูดลูกค้ากลุ่มครอบครัวและแม่–ลูก กระตุ้นจับจ่ายโตต่อเนื่องรับเทศกาลวันแม่ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญของทุกๆ ปี
นายอนันต์ ตันติปัญญาคุณ กรรมการผู้จัดการ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “เทศกาล
วันแม่เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความหมายมากที่สุดของทุกครอบครัว เป็นโอกาสสำคัญที่ลูก ๆ จะได้แสดงความรักและความขอบคุณ พร้อมใช้เวลาคุณภาพร่วมกันกับคุณแม่ ซึ่งในฐานะ ‘เดสติเนชันที่สร้างความสุขในทุก ๆ วันของชีวิต’ เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่หลายครอบครัวเลือกห้างโรบินสันเป็นสถานที่ที่ใช้เวลาร่วมกันและมาเลือกซื้อของขวัญชิ้นพิเศษในโอกาสสำคัญมาโดยตลอด
เป็นที่มาของการจัดแคมเปญ ‘ROBINSON MOM MOMENTS’ เชิญชวนทุกครอบครัวมาร่วมสร้างความทรงจำที่มีความหมายกับคุณแม่ พร้อมตอบโจทย์คุณแม่ยุคใหม่ที่มีบทบาทหลากหลาย เป็นผู้หญิงเก่งที่ต้องรับผิดชอบทั้งการทำงาน การดูแลครอบครัว และการใช้ชีวิตของตัวเอง ในปีนี้เราจึงได้เฟ้นหาสินค้าแบรนด์ชั้นนำเพื่อเพิ่มไอเดียใหม่ ๆ ในการเลือกของขวัญ ทั้งสินค้ากลุ่มความงาม แฟชั่นและ
เครื่องแต่งกาย รวมถึงของใช้ภายในบ้าน สินค้าเพื่อสุขภาพ หรือ สินค้าที่กำลังเป็นกระแส นำมาตอบโจทย์ความต้องการของคุณแม่แต่ละสไตล์ที่มีความชื่นชอบที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่วัยทำงาน (Working Mom) ที่ต้องรับผิดชอบทั้งหน้าที่การงานและการดูแลครอบครัว, คุณแม่สายสุขภาพ (Healthy Mom) ที่ใส่ใจสุขภาพและคุณภาพชีวิต หรือ คุณแม่ผู้ใส่ใจการดูแลบ้าน (Home Curator Mom) เลือกสินค้าเพื่อคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อครอบครัว แคมเปญนี้จึงสะท้อนบทบาทของห้างโรบินสันที่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ช้อปปิ้งเลือกซื้อของขวัญแต่เป็นจุดหมายของการสร้างประสบการณ์และความทรงจำที่ดีร่วมกันของทุกครอบครัวในช่วงเทศกาลวันแม่และในทุก ๆ เทศกาล”
ด้านนายนพดล พลายระหาญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล
รีเทล กล่าวว่า “ปีนี้เราสร้างสีสันให้เทศกาลวันแม่ผ่าน 3 โมเมนต์สำคัญ ได้แก่ การช้อปของขวัญ การเติมเต็มความสุข และกิจกรรมแห่งการให้ เพื่อส่งต่อสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม ไฮไลต์ปีนี้นอกจากการคัดสรรของขวัญจากทุกหมวดสินค้า ทั้งกลุ่มความงาม แฟชั่น เครื่องประดับ ของใช้ในบ้าน ทั้งสินค้าใหม่และสินค้าพิเศษที่คัดสรรเพื่อคุณแม่โดยเฉพาะ เรายังเสริมด้วยโปรโมชันพิเศษกับ ‘ส่วนลดตามใจแม่’
แค่ติดก็ลดทั้งบิล กับส่วนลดสูงสุด 20% และยังมีส่วนลดสินค้าใหม่ เครดิตเงินคืน คะแนนเดอะวัน รวมถึงของรางวัลตลอดแคมเปญที่ห้างโรบินสันได้ร่วมกับพันธมิตรบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน มอบ Galaxy Tab A11 LTE (128GB) ถึง 40 รางวัล แก่สมาชิกบัตรฯ และยังมีของขวัญอื่น ๆ ยกขบวนมาเอาใจทั้งครอบครัว และยังผนึกกำลังกับแบรนด์ BEMING จัดอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลต์ “เลือกของขวัญสุดพิเศษ ให้แม่คนพิเศษ” ชวน “ธีร์–ธีรติ เอกเสถียร” และคุณแม่มอบประสบการณ์พิเศษแก่ลูกค้า ณ ห้างโรบินสัน สระบุรี พร้อมส่งต่อความรักสู่สังคมผ่านความร่วมมือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อให้ทุกการช้อปสร้างได้ทั้งความสุข ความทรงจำ และคุณค่าแก่สังคม”
ชวนทุกครอบครัวเปลี่ยนทุกนาทีให้มีความหมายผ่าน 3 โมเมนต์แห่งความสุข ได้แก่
1. โมเมนต์แห่งการช้อปสุดคุ้ม – Mom Moments of Shopping
ห้างโรบินสันรวบรวมไอเทมของขวัญสำหรับคุณแม่จากสินค้ากลุ่มความงาม แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย รวมถึงของใช้ภายในบ้านจากแบรนด์ชั้นนำที่คัดสรรมาเพื่อเทศกาลวันแม่โดยเฉพาะ อาทิ BVLGARI, ESTÉE LAUDER, GUCCI BEAUTY, LANEIGE, REVLON, AURORA, BOUTON, FitFlop, G2000, GQ, GUESS, SIRENA, Dyson, NESPRESSO, PHILIPS, Tefal, LocknLock, SANTAS, TULIP และอีกมากมาย พร้อมโปรโมชันสุดคุ้มตลอดแคมเปญ ประกอบด้วย
- Mom Moments: ลดแล้ว...ลดเพิ่มอีก แค่ติดก็ลดทั้งบิล สูงสุด 20%! เพียงช้อปสินค้าที่ร่วมรายการครบ 2,000 บาทขึ้นไป รับสติกเกอร์ส่วนลดตามเงื่อนไข มูลค่า 5%, 10%, 15% หรือสูงสุด 20% เพื่อนำไปใช้ลดสินค้าที่ร่วมรายการทั้งบิลในการช้อปครั้งถัดไป ยิ่งช้อป ยิ่งคุ้ม ณ ห้างโรบินสันทุกสาขา
- รับคูปองส่วนลดพร้อมเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท เมื่อช้อปตามเงื่อนไข (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม)
- แคมเปญพิเศษเฉพาะทุกวันศุกร์–เสาร์–อาทิตย์ ได้แก่
o สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 7 ส.ค. 2569 – 9 ส.ค. 2569 สมาชิกเดอะวัน รับคะแนนเดอะวันพิเศษ 12 เท่า เมื่อช้อปครบ 60,000 บาทขึ้นไป (จำนวน 50 สิทธิ์ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดบริการลูกค้า)
o สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 14 ส.ค. 2569 – 16 ส.ค. 2569 สมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับ Galaxy Tab A11 LTE (128GB) มูลค่า 6,490 บาท เมื่อช้อปครบ 70,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป (จำนวน 40 รางวัล เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดบริการลูกค้า)
o สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 21 ส.ค. 2569 – 23 ส.ค. 2569 สุดยอดนักช้อป 40 ท่านแรก รับ Gift Card มูลค่า 5,000 บาท เมื่อช้อปครบ 80,000 บาท (จำกัด 40 สิทธิ์ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดบริการลูกค้า)
2. โมเมนต์แห่งความสุขที่สร้างความทรงจำร่วมกัน – Mom Moments of Happiness
พบกับอีกหนึ่งไฮไลต์ของแคมเปญ กับกิจกรรม “เลือกของขวัญสุดพิเศษ ให้แม่คนพิเศษ” ในวันที่ 9 ส.ค. 2569 ที่ห้างโรบินสัน สระบุรี พบกับนักแสดงหนุ่มสุดฮอต “ธีร์–ธีรติ เอกเสถียร” ซึ่งจะควงคุณแม่มาร่วมภารกิจค้นหาของขวัญแทนความรักและความห่วงใย พร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับผู้โชคดี 30 ท่าน จากกิจกรรม Lucky Fans เพียงช้อปครบทุก 1,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 2569 –
9 ส.ค. 2569 รับ 1 สิทธิ์ (ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม และเพิ่มโอกาสรับสิทธิพิเศษร่วมกิจกรรมเป็น 2 เท่า! เมื่อซื้อสินค้าจากแบรนด์ BEMING โดยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook และ YouTube: Robinson Department Store
และชวนคุณแม่-คุณลูกทั่วประเทศ ร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย อาทิ
- JASMINE TREE FOR MOM ส่งมอบความหอมบริสุทธิ์แทนคำบอกรักกับ 'ต้นมะลิวันแม่' สัญลักษณ์แทนความผูกพัน ให้คุณลูกนำไปมอบและปลูกร่วมกับคุณแม่ที่บ้าน ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา (ยกเว้นสาขาจังซีลอน) (โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดจัดกิจกรรม)
- PAINTING BY ARTIST บันทึกความทรงจำผ่านรูปวาดจากศิลปิน ให้เป็นของขวัญวันแม่สุดพิเศษ เพียงช้อปครบ 3,000 บาท วันที่ 8-9 และ 12 ส.ค. 2569 ที่ห้างโรบินสันสาขาที่ร่วมรายการ (โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดจัดกิจกรรม)
- FASHION SHOW ควงแขนคุณแม่ สลัดลุคเดิมแล้วมาเฉิดฉายบนรันเวย์! ร่วมชมแฟชั่นโชว์จากคู่แม่ลูกมามอบความอบอุ่นและความชิค วันที่ 8-9 และ 12 ส.ค. 2569 ที่ห้างโรบินสันสาขาที่ร่วมรายการ (โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดจัดกิจกรรม)
- FLOWER FAN WORKSHOP มาร่วมเวิร์กชอป ดีไซน์เก๋ ประณีตงดงาม และไม่มีวันเหี่ยวเฉา แทนความรักแท้ของลูก วันที่ 8-9 และ 12 ส.ค. 2569 ที่ห้างโรบินสันสาขาที่ร่วมรายการ (โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดจัดกิจกรรม)
3. โมเมนต์แห่งการส่งต่อความรักสู่สังคม – Mom Moments of Giving
นอกเหนือจากการสร้างความสุขให้กับลูกค้า ห้างโรบินสันยังเดินหน้าส่งต่อความห่วงใยสู่สังคม ภายใต้แนวคิด “Mom Moments of Giving” เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ทุกการช้อปตลอดแคมเปญห้างโรบินสันจะร่วมบริจาค 1%* ของยอดขาย (เฉพาะแบรนด์ที่ร่วมรายการ) เพื่อสนับสนุนโครงการ “Central Group Women Cancer ชวนทำดี ช่วยผู้ป่วยมะเร็งสตรี ครั้งที่ 21” ในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งสตรี ให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 9 ต.ค. 2569 – 11 ต.ค. 2569 ณ โซนอีเดน 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
มาร่วมสร้างทุกช่วงเวลาให้เป็นโมเมนต์พิเศษตลอดเทศกาลวันแม่ และชวนแม่มาช้อปกับส่วนลดตามใจแม่ได้ทุกวันกับแคมเปญ “ROBINSON MOM MOMENTS” ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 2569 – 24 ส.ค. 2569 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา (ยกเว้นสาขาจังซีลอน และพะเยา) พร้อมช้อปสะดวกได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านหลากหลายช่องทางออนไลน์ของห้างฯ ไม่ว่าจะเป็น Robinson Chat & Shop, บริการ Robinson Personal Shopper On Demand ผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับทุกไลฟ์สไตล์, Central App, เว็บไซต์ www.central.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึง Facebook Page: Robinson Department Store