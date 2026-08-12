เซ่นเพลิงไหม้! โรงเบียร์ลาดพร้าวเพิ่มอีก 1 ราย ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูง 38 ศพ

โศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว สูญเสียเพิ่มอีก 1 ราย “สายไหม” เสียชีวิตหลังถูกส่งต่อจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไปรักษาที่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ส่งผลยอดผู้เสียชีวิตพุ่งเป็น 38 ราย
วันนี้ (12 ส.ค.) ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้ออกมารายงานความคืบหน้าล่าสุดจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ ย่านลาดพร้าว ว่าพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย คือ คุณสายไหม
โดยรายงานระบุว่า คุณสายไหม ได้รับการส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ก่อนจะเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 เวลา 18.30 น. ที่ผ่านมา ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมในครั้งนี้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 38 ราย แล้ว
สรุปสถานการณ์ล่าสุด
-ผู้เสียชีวิตรายล่าสุด คุณสายไหม (เสียชีวิตเมื่อ 11 ส.ค. 2569 เวลา 18.30 น.)
-สถานที่ส่งต่อการรักษา รพ.จุฬาลงกรณ์ ➔ รพ.มหาราชนครราชสีมา
-ยอดผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 38 ราย
ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการประสานงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ และจะมีการอัปเดตความคืบหน้าให้ทราบต่อไป