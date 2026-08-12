"น้องเนเน่" ทำได้แล้ว! คว้าสิทธิ์ลุยต่อรอบ Live Show มุ่งสู่ตำแหน่งแชมป์ America’s Got Talent Season 21

สุดยอด! "น้องเนเน่ Royal" เดินหน้าสร้างชื่อบนเวทีระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทะลุเข้ารอบ Top 44 Acts ของรายการ America’s Got Talent Season 21 ตีตั๋วสู่รอบ Live Shows ได้สำเร็จ แฟนชาวไทยเตรียมส่งใจเชียร์เริ่ม 18 ส.ค. นี้
วันนี้ (12 ส.ค.) สร้างความภาคภูมิใจและเสียงฮือฮาให้แฟนๆ ชาวไทยอย่างต่อเนื่อง สำหรับ "น้องเนเน่ Royal" ที่ล่าสุดทำภารกิจล่าฝันสำเร็จไปอีกขั้น หลังทางช่อง NBC ได้ยืนยันและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันนี้ โดยส่งชื่อของน้องเนเน่ติดอันดับ Top 44 Acts คว้าสิทธิ์เข้าสู่รอบ Live Shows ของรายการแข่งขันระดับโลกอย่าง America’s Got Talent Season 21 ได้เป็นที่เรียบร้อย
สำหรับการแข่งขันในรอบ Live Quarterfinals จะเริ่มดีกรีความร้อนแรงและเปิดฉากความดุเดือดตั้งแต่วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2026 ตามเวลาสหรัฐอเมริกา ซึ่งในสัปดาห์แรกประเดิมด้วย 11 โชว์สุดฮอตที่จะลงสนามประชันความสามารถกันอย่างเข้มข้น
มาร่วมส่งกำลังใจและเตรียมตัวเชียร์น้องเนเน่ให้สว่างไสว เปล่งประกายบนเวทีโลก และมุ่งสู่ตำแหน่งแชมป์ไปพร้อมๆ กัน!