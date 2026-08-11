กสศ. จับมือ สกศ. เปิดตัวสมาคม THERA ในงาน ThaiCER 2026 เชื่อมงานวิจัย ออกแบบอนาคตการศึกษาไทยให้ยืดหยุ่นพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลง

ระหว่างวันที่ 6–7 สิงหาคม 2569 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และภาคีเครือข่าย จัดงานประชุมการวิจัยทางการศึกษานานาชาติ ประจำปี 2569 หรือ Thailand International Conference on Education Research: ThaiCER 2026 - “Resilient Future: Building Adaptive, Equitable, and Sustainable Education” ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
การประชุมครั้งนี้ มุ่งต่อยอดแนวคิดในการขับเคลื่อนการศึกษาที่เสมอภาค ยืดหยุ่น และพร้อมปรับตัวเข้ากับอนาคตที่เต็มไปด้วยความท้าทาย โดยวางบทบาทเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อนำผลงานวิจัยไปลงมือปฏิบัติและใช้ประโยชน์
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี เน้นย้ำถึงความสำคัญของงานวิจัยว่า “การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมต้องอาศัยผลงานวิจัย งานครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่นักวิจัยไทยได้พบปะแลกเปลี่ยนกับนักวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในภาคการศึกษา และวางยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันบนเวทีสากล”
พร้อมกันนั้น รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมสะท้อนมุมมองการขับเคลื่อนระบบการศึกษาด้วยงานวิจัยว่า “งานวิจัยถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการปฏิรูประบบการศึกษา และเมื่อนำข้อมูลไปใช้กำหนดทิศทางนโยบาย จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง งานนี้จึงเป็นโอกาสอันดีในการสร้างพื้นที่กลางเพื่อให้นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศได้ทำงานร่วมกัน”
การเปิดตัว สมาคมวิจัยทางการศึกษา (Thailand Education Research Association) หรือ THERA ซึ่งต่อยอดจากการที่ กสศ. และ สกศ. ร่วมขับเคลื่อนในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ สหพันธ์สมาคมวิจัยด้านการศึกษาโลก (World Education Research Association) หรือ WERA องค์กรสนับสนุนนักวิจัยด้านการศึกษาที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในโลก โดย กสศ. และ สกศ. จับมือร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดตั้ง THERA ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการสานพลังเครือข่ายนักวิจัยจากหลากหลายสาขา มาร่วมระดมความคิดและสนับสนุนนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อรับมือกับความท้าทายในหลายมิติจากเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ว่า “การปฏิรูปการศึกษาเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องให้ความสำคัญ การเกิดขึ้นของ THERA จะเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยทำงานร่วมกับสมาคมระดับโลก ถอดบทเรียนกรณีศึกษาจากนานาชาติ และยกระดับการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโจทย์การศึกษาในอนาคต”
ในการประชุมครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ศ.โจ โอ’ฮารา ประธานสหพันธ์สมาคมวิจัยด้านการศึกษาโลก (WERA) และ ศ.ดร.มุสตาฟา ยูนุส เอียร์ยามาน อดีตประธาน WERA ร่วมถ่ายทอดมุมมองบนเวทีเสวนาเชิงนโยบาย ร่วมกับ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ และ ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการ กสศ.
ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการ กสศ. กล่าวสรุปถึงบทบาทของ THERA ในการเชื่อมมิติวิชาการสู่นโยบายว่า การพัฒนาระบบการศึกษาไม่ได้อาศัยเพียงงบประมาณ แต่ต้องมีกลไกเครือข่ายความร่วมมือเชิงสถาบันในการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้ภาควิชาการและภาคนโยบายได้ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และยกระดับกระบวนการวิจัยไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีสากล
“เมื่อ THERA จัดตั้งขึ้น จะเป็นโอกาสในการเชิญชวนนักการศึกษา ครู นิสิต และนักศึกษา จากทั่วประเทศเข้ามาเป็นเครือข่ายร่วมกันพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อให้ผู้ขับเคลื่อนงานใช้ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการวางแผนการศึกษา ซึ่งท้ายที่สุด ผลประโยชน์สูงสุดจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทย”
ดร.ไกรยส กล่าวทิ้งท้าย