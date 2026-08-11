รัสเซียมอบรางวัลมิตรภาพแด่ ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์ อดีตเลขาธิการ ACD

MGR Online: กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อความร่วมมือระหว่างประเทศให้กับ ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์ อดีตเลขาธิการกรอบความร่วมมือแห่งเอเชีย (ACD)
นายเยฟเกนี โทมิคิน เอกอัครราชทูตรัสเซึย ประจำประเทศไทย ได้มอบรางวัลจากการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียให้กับ ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์ นักการทูต และอดีตเลขาธิการกรอบความร่วมมือแห่งเอเชีย(ACD) เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ณ สถานทูตรัสเซีย
ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์ เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าวจากกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย เนื่องจากบทบาทที่สำคัญในครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการกรอบความร่วมมือแห่งเอเชีย (ACD) ซึ่งได้ช่วยสนับสนุนรัสเซียในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
นายเยฟเกนี โทมิคิน เอกอัครราชทูตรัสเซึย ประจำประเทศไทย ระบุว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ก่อตั้งACD และรัสเซียซึ่งเป็นชาติสมาชิกได้มีบทบาทในความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่นกระทรวงกีฬาของรัสเซียได้ใช้ ACD ในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ
นายโทมิคินยังกล่าวว่า ครึ่งปีแรกของปีนี้มีนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางมาประเทศไทยแล้วมากกว่า 1 ล้านคน และคาดว่าตลอดทั้งปีนักท่องเที่ยวรัสเซียที่มาเมืองไทยจะทำสถิติสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ทางสถานทูตได้กำชับให้ชาวรัสเซียเคารพในกฎหมายและขนบธรรมเนียมของคนไทย เพื่อให้ท่องเที่ยวได้อย่างราบรื่น
ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์ กล่าวขอบคุณที่ทางการรัสเซียมอบรางวัลเกียรติยศนี้ โดยในช่วงที่ตนรับตำแหน่งเลขาธิการกรอบความร่วมมือแห่งเอเชีย(ACD) ได้สานสัมพันธ์กับรัสเซียในหลายโอกาส และเคยได้หารือกับนายเซอร์ไก ลาฟรอฟ รมต.ต่างประเทศรัสเซียหลายครั้ง
ดร.พรชัยให้ความเห็นว่า รัสเซียกับไทยมีโอกาสของความร่วมมือกันในหลายด้าน ทั้งการศึกษา กีฬา วิทยาการ พลังงาน ฯลฯ โดย ACD เป็นกรอบความร่วมมือที่สำคัญ
“ACD ริเริ่มขึ้นมาจากประเทศไทย เราไม่ควรจะละทิ้งโอกาส หรือทำให้หายหรือเจือจางไป แต่เราควรจะทำให้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้น ในหลายๆ ส่วนเราได้ประโยชน์จากการส่งเสริมความสัมพันธ์ ในขณะที่โลกมีความแตกต่างกันมากขึ้น ACD ที่มีชาติสมาชิกที่หลากหลาย 35 ประเทศ อาจเป็นเวทีที่ช่วยคลี่คลายปัญหาได้”
ดร. พรชัย ด่านวิวัฒน์ เป็นอดีตนักการทูตชาวไทยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย, รองอธิบดีกรมอาเซียน, เอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน, เอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ประเทศแอฟริกาใต้ หลังจากเกษียณอายุราชการ ดร. พรชัย ได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกรอบความร่วมมือแห่งเอเชีย (Secretary-General of the Asia Cooperation Dialogue - ACD) ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2567 โดยปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักเลขาธิการ ACD กรุงคูเวตซิตี ประเทศคูเวต.