“DEE Delight” ชูความเชี่ยวชาญ Project Cargo ร่วมขับเคลื่อนภารกิจขนถ่ายกังหันลม สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม

DEE Delight Port Stevedoring Services เดินหน้าต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านการขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่และสินค้าสำหรับโครงการพิเศษ (Heavy Lift & Project Cargo) ร่วมสนับสนุนภารกิจขนถ่ายชิ้นส่วนกังหันลม (Wind Turbine Generator) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม โดยนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม การวางแผน และการบริหารความเสี่ยงมาใช้ตลอดกระบวนการ เพื่อรองรับชิ้นงานขนาดใหญ่ที่มีข้อจำกัดเฉพาะด้าน และดำเนินงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยของผู้ผลิต ต่อยอดจากผลงานล่าสุดในการจัดการยกขนโมดูลขนาดใหญ่พิเศษ (Super Heavy Module) น้ำหนักกว่า 800 ตัน ณ ท่าเรือจุกเสม็ด เพื่อส่งออกสู่เมือง Baytown รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา
นายกฤษ สีตองอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DEE Delight Port Stevedoring Services เปิดเผยว่า “งานขนถ่ายชิ้นส่วนกังหันลมจัดอยู่ในกลุ่ม Project Cargo และ Out of Gauge (OOG) Cargo ซึ่งแต่ละชิ้นส่วนมีข้อจำกัดเฉพาะทั้งด้านขนาด น้ำหนัก จุดศูนย์ถ่วง และวิธีการยก จึงต้องอาศัยการวางแผนด้านวิศวกรรมและโลจิสติกส์อย่างละเอียด ตั้งแต่การศึกษาลักษณะชิ้นงาน วิเคราะห์ความเสี่ยง ออกแบบวิธีการยกและเลือกใช้อุปกรณ์ ไปจนถึงการจัดลำดับขั้นตอนปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างปลอดภัย ตรงตามแผน และรักษาสภาพชิ้นงานตามมาตรฐานของผู้ผลิต”
สำหรับชิ้นส่วนหลักที่ DEE Delight รับผิดชอบงานขนถ่าย ประกอบด้วย ใบพัดกังหันลม (Blade) ความยาวกว่า 90 เมตร น้ำหนักประมาณ 37 ตันต่อชิ้น, Hub น้ำหนักประมาณ 53 ตัน, Nacelle น้ำหนักประมาณ 40 ตัน และ Drive Train น้ำหนักเกือบ 100 ตันต่อชิ้น ซึ่งแต่ละชิ้นมีความท้าทายในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
โดยเฉพาะ Blade ที่มีความยาวกว่า 90 เมตร มีความอ่อนไหวต่อแรงลมและต้องควบคุมความเสี่ยงจากการโก่งหรือบิดตัวระหว่างการยกและเคลื่อนย้าย ขณะที่ Drive Train ซึ่งมีน้ำหนักเกือบ 100 ตัน จำเป็นต้องออกแบบจุดยก (Lifting Points) และการกระจายน้ำหนัก (Load Distribution) อย่างเหมาะสม รวมถึงประเมินจุดศูนย์ถ่วงของชิ้นงานและสมดุลของเรือ เพื่อให้การยกขนเป็นไปอย่างปลอดภัยตลอดกระบวนการ
ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีประสบการณ์ในงานขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่ รวมถึงการยกขน Super Heavy Module น้ำหนักกว่า 800 ตัน เป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้ทีมสามารถนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม การบริหารความเสี่ยง และการประสานงานระหว่างหลายฝ่าย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละโครงการ
“ทิศทางการลงทุนด้านพลังงานสะอาด โครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทย กำลังสร้างโอกาสให้กับอุตสาหกรรม Heavy Lift และ Project Cargo เป้าหมายของ DEE Delight คือการยกระดับศักยภาพบุคลากรไทย ควบคู่กับการพัฒนามาตรฐานด้านวิศวกรรมและความปลอดภัย เพื่อให้สามารถรองรับโครงการขนาดใหญ่ในประเทศ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระดับภูมิภาค” นายกฤษกล่าว
เกี่ยวกับ DEE Delight Port Stevedoring Services
DEE Delight Port Stevedoring Services เป็นผู้ให้บริการด้านการขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่พิเศษ (Heavy Lift Service Provider) และผู้เชี่ยวชาญด้าน Project Cargo โดยนำหลักวิศวกรรมมาใช้ในการวางแผนและปฏิบัติงาน (Engineering-based Services) ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาลักษณะชิ้นงาน วิเคราะห์ความเสี่ยง ออกแบบวิธีการยกและอุปกรณ์ ไปจนถึงการบริหารจัดการสินค้าขนาดใหญ่หรือสินค้าที่มีขนาดเกินมาตรฐานการขนส่งทั่วไป (Out of Gauge: OOG) ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนและการจัดการเฉพาะด้าน เพื่อให้สามารถขนถ่ายและเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
DEE Delight ให้บริการรองรับโครงการในกลุ่มพลังงานสะอาด อุตสาหกรรมหนัก และโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://deedelightportstevedoring.com/