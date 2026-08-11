SWC ผนึกกำลัง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล เปิดตัว ‘The Goody’ ที่ท็อปส์ สาขาแรก ณ เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ รุกตลาด Premium Pet Food & Pet Grooming ทั่วประเทศ

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SWC ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เปิดตัว ‘The Goody’ ผลิตภัณฑ์อาหารและดูแลสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียม อย่างเป็นทางการ ณ ท็อปส์ สาขาเซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ พร้อมขยายช่องทางจำหน่ายผ่านเครือข่าย TOPS และ PET’N ME กว่า 155 สาขาทั่วประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดสัตว์เลี้ยงไทย และยกระดับประสบการณ์ของ Pet Parent ผ่านกลยุทธ์ Omni-channel ที่เชื่อมต่อทั้งหน้าร้านและช่องทางออนไลน์
ตลาดสัตว์เลี้ยงของประเทศไทยยังคงเติบโตต่อเนื่องจากกระแส Pet Humanization ที่ทำให้สัตว์เลี้ยงกลายเป็นสมาชิกคนสำคัญของครอบครัว โดยผู้บริโภคให้ความสำคัญกับโภชนาการ สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการสินค้าในกลุ่ม Premium Pet Food และ Premium Pet Grooming เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ SWC และเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จึงมองเห็นโอกาสในการร่วมกันพัฒนาตลาด พร้อมยกระดับประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าสำหรับ Pet Parent ผ่านจุดแข็งด้านผลิตภัณฑ์และเครือข่ายค้าปลีกคุณภาพ
การเลือกเปิดตัว The Goody ที่ท็อปส์ สาขาเซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ ในฐานะสาขาแรกของประเทศ ไม่ได้เป็นเพียงศูนย์การค้า Pet Friendly เท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสอดคล้องกับแบรนด์อย่างชัดเจน โดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัว คนรุ่นใหม่ และ Pet Parent ที่มีกำลังซื้อ ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้า และไลฟ์สไตล์การดูแลสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียม ซึ่งตรงกับกลุ่มเป้าหมายหลักของ The Goody อีกทั้งเซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ ยังได้รับการพัฒนาให้เป็น Pet Friendly Destination ที่ช่วยสร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยง จึงเหมาะสำหรับการสร้าง Brand Experience ก่อนขยายสู่สาขาอื่นทั่วประเทศ
The Goody พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด "From Pet Parent to Pet Parent" พร้อม Signature Formula และเสริมด้วย Expert Nutrition เพื่อดูแลทั้งด้านสุขภาพ ความแข็งแรง และคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยง เพื่อให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงมั่นใจในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสมาชิกสี่ขาของครอบครัว
คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานผู้ก่อตั้ง บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี เชอร์วู้ดฯ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพอย่างต่อเนื่อง จากจุดเริ่มต้นจากธุรกิจเคมีภัณฑ์โดย บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากประเทศอังกฤษ สู่การขยายธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์สำหรับครัวเรือน การเกษตร ปศุสัตว์ อุตสาหกรรม และการดูแลสัตว์เลี้ยง โดยมีแบรนด์ที่เป็นที่รู้จัก อาทิ ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร Vite Oil, ผลิตภัณฑ์สเปรย์กำจัดปลวก Chaindrite ที่มียอดขายอันดับ 1, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและกำจัดเชื้อโรค Teepol และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง Chaingard
จากศักยภาพการเติบโตของตลาดสัตว์เลี้ยงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เราจึงต่อยอดความเชี่ยวชาญสู่ ‘The Goody’ แบรนด์อาหารและ
ผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียม โดยมีคุณโทบี้ - ชัยวัฒน์ ตั้งคารวคุณ ผู้ก่อตั้งและผู้พัฒนาพันธุ์สุนัขระดับโลก ร่วมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างมีคุณภาพ
เราจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในการนำ The Goody เข้าสู่ช่องทางจำหน่าย TOPS และ PET ’N ME อย่างเป็นทางการ และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างการเติบโตให้กับแบรนด์ พร้อมมีส่วนร่วมในการยกระดับตลาดอาหารและผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงของประเทศไทย
คุณโทบี้ - ชัยวัฒน์ ตั้งคารวคุณ ผู้อำนวยการธุรกิจสัตว์เลี้ยง บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลาดสัตว์เลี้ยงไทยยังมีศักยภาพเติบโตสูง โดยปี 2568–2569 คาดว่าจะมีมูลค่ารวมประมาณ 90,000–100,000 ล้านบาท ขณะที่ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงมีมูลค่าราว 40,000–45,000 ล้านบาท โดยเฉพาะกลุ่มพรีเมียมและอัลตราพรีเมียมที่เติบโตในระดับ Double Digit จากเทรนด์ Pet Humanization ซึ่งผู้บริโภคมองสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกในครอบครัว และให้ความสำคัญกับโภชนาการและสุขภาพระยะยาวมากขึ้น
จากโอกาสดังกล่าว เชอร์วู้ดฯ จึงนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านสัตว์เลี้ยงของคุณโทบี้มาต่อยอดสู่การพัฒนา The Goody แบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียม ภายใต้แนวคิด “Good Nutrition, Good Health, Good Life” โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบคุณภาพสูง พร้อมสูตรโภชนาการที่ตอบโจทย์สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงในแต่ละช่วงวัย
“การแข่งขันในตลาดเพ็ทแคร์วันนี้ไม่ได้วัดกันเพียงคุณภาพผลิตภัณฑ์ แต่รวมถึงการสร้างประสบการณ์และการเข้าถึงผู้บริโภคใน ทุกจุดสัมผัส ความร่วมมือกับ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยให้ The Goody เข้าถึงกลุ่ม Pet Parent ผ่าน TOPS และ PET’N ME พร้อมเชื่อมต่อช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ (Omnichannel) เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์และขยายฐานลูกค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น”
เชอร์วู้ดฯ วาง The Goody เป็นหนึ่งใน Strategic Growth Engine โดยตั้งเป้ายอดขาย 1,700 ล้านบาทภายใน 3 ปี และตั้งเป้ายอดขายผ่าน TOPS และ PET’N ME ในช่วง 6 เดือนแรกที่ 20 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าขยายผลิตภัณฑ์กลุ่ม Functional Food สูตรเฉพาะทาง และ Pet Care ควบคู่กับการขยายช่องทางจำหน่ายในประเทศ และวางรากฐานสู่ตลาดอาเซียนในอนาคต
“เป้าหมายของเราไม่ใช่เพียงการสร้าง The Goody ให้เติบโตในประเทศไทย แต่ต้องการพัฒนาให้เป็น แบรนด์ไทยที่มีศักยภาพแข่งขันในตลาดระดับสากล พร้อมส่งมอบโภชนาการและคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดให้กับสัตว์เลี้ยงและ Pet Parent อย่างยั่งยืน” คุณโทบี้ กล่าวปิดท้าย
ด้าน คุณรัญชนา เทียมสุรวัช รองประธานบริหาร สายงานปฏิบัติการค้าปลีก - กลุ่มธุรกิจสัตว์เลี้ยงและไลฟ์สไตล์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดสัตว์เลี้ยง ในประเทศไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากพฤติกรรม ‘Pet Humanization’ ของ Pet Parent ยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงของตนเสมือนเป็นสมาชิกคนสำคัญในครอบครัว เห็นได้จากยอดขายกลุ่มสินค้าสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียมที่ TOPS และ PET 'N ME ซึ่งยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำอย่าง SWC ในการเปิดตัวแบรนด์ ‘The Goody’ เพื่อจำหน่ายที่ TOPS และ PET’N ME เป็นที่แรกในครั้งนี้ จึงสามารถ ตอบโจทย์อินไซด์ของลูกค้าที่มองหาผลิตภัณฑ์โภชนาการและการดูแลระดับพรีเมียมจากผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และผ่านการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสัตว์เลี้ยงจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดในทุกช่วงวัย
ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงอีกหนึ่งทางเลือกของสินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยงที่ได้คุณภาพมาตรฐานจากจุดจำหน่ายของ TOPS และ PET’N ME ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศรวมกว่า 155 สาขา รวมถึงช่องทางออนไลน์แล้ว ยังเปิดโอกาสให้ TOPS และ PET’N ME ได้เติมเต็มพอร์ตสินค้ากลุ่ม Premium Pet Food และ Premium Pet Grooming ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
ในขณะที่ SWC ก็สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูงผ่านเครือข่ายค้าปลีกอันแข็งแกร่งของ TOPS และ PET 'N ME อีกด้วย สำหรับเป้าหมายในระยะยาว TOPS และ PET 'N ME จะยังคงเดินหน้าต่อยอดความร่วมมือกับ SWC ผ่านการจัดแคมเปญการตลาดในรูปแบบต่างๆ ร่วมกันในอนาคต และเดินหน้ายกระดับ ให้ TOPS และ PET 'N ME สู่การเป็น ‘Total Pet Solution Destination’ ที่ลูกค้านึกถึงเป็นอันดับแรก เพื่อส่งมอบประสบการณ์การดูแลสัตว์เลี้ยงที่เหนือระดับและขับเคลื่อน Pet Ecosystem ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
งานเปิดตัว The Goody ที่ TOPS Central Northville จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8–9 สิงหาคม 2569 ณ บริเวณ PG3 ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ โดยวันที่ 8 สิงหาคม พบกับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เวทีเสวนาพิเศษ และ Meet & Greet กับ พีช และ รีออน ส่วนวันที่ 9 สิงหาคม พบกับ Special Talk โดย คุณบุ๋ม - ตรีรัก พร้อมกิจกรรมสำหรับ Pet Parent และสัตว์เลี้ยง การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ (Product Sampling) โปรโมชั่นพิเศษ และกิจกรรมภายในงานอีกมากมาย เพื่อร่วมสัมผัสประสบการณ์การดูแลสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียมจาก The Goody ตลอดทั้งสองวัน
พร้อมกันนี้ ลูกค้า The Goody ยังสามารถซื้อสินค้าพร้อมรับส่วนลดพิเศษได้ที่จุดจำหน่ายสินค้า The Goody ที่ TOPS และ PET ’N ME ที่ร่วมรายการทั้ง 155 สาขาทั่วประเทศ เพียงช้อปสินค้าประเภทอาหารและแชมพู ของ The Goody รับส่วนลดสูงสุด 10% สำหรับ ตั้งแต่วันนี้ – 18 สิงหาคม 2569
ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการเปิดตัวแบรนด์ในช่องทาง Modern Trade แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง Pet Ecosystem ที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ของ Pet Parent เข้าไว้ด้วยกัน พร้อมผลักดัน The Goody สู่การเป็นหนึ่งในแบรนด์ Premium Pet Food & Pet Grooming ชั้นนำของประเทศไทยในอนาคต #TheGoody #TOPS #PET’NME