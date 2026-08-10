H.E.A.T. Academy ฉลองครบรอบ 1 ทศวรรษ เตรียมจัดงานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ชะลอวัยระดับเอเชีย ชูศักยภาพไทยสู่ศูนย์กลาง Wellness ระดับโลก

H.E.A.T. Academy (Health Education & Academics Thailand) เตรียมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์ชะลอวัยและการมีชีวิตที่ยั่งยืนในระยะยาว ระดับเอเชีย ครั้งที่ 10 หรือ 10th H.E.A.T. International Congress Wellness Management อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด "Self-Mastery of Longevity and Wellness" โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2569 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก พร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์กชอปก่อนการประชุมในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2569 ซึ่งภายในงานจะมีการรวบรวมหัวข้อการบรรยายเชิงลึกมากกว่า 60 หัวข้อ เพื่อยกระดับและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพองค์รวมหรือ Wellness ระดับโลก
การจัดงานประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบหนึ่งทศวรรษของการประชุมวิชาการนานาชาติขององค์กร ที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยเพื่อการมีชีวิตที่ยั่งยืน (Anti-aging and Longevity Medicine) โดยสะท้อนจุดยืนผ่านแนวคิด "Knowledge Leads the Way" ซึ่งเชื่อว่าสุขภาพที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากการรักษาเพียงอย่างเดียว แต่สามารถสร้างขึ้นได้ผ่านการใช้ชีวิตประจำวัน การประชุมนี้จะเปลี่ยนมุมมองทางการแพทย์จากการรักษายามเจ็บป่วย ไปสู่การดูแลสุขภาพเพื่อยืดอายุขัยอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมตั้งแต่การปรับสมดุลฮอร์โมน การบำบัดฟื้นฟูระดับเมตาบอลิซึมของร่างกาย ความงาม และสุขภาพจิต เพื่อหลอมรวมเป็นศาสตร์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติมาร่วมบรรยาย นำโดย ผศ. ดร. นพ. พัฒนา เต็งอำนวย ประธานผู้ก่อตั้ง H.E.A.T. Academy ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนเภสัช ชีววิทยาเซลล์ต้นกำเนิด และเวชศาสตร์ชะลอวัย ซึ่งจะให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายในหัวข้อ Yin and Yang of Medicine และ The Hidden Hunger: How to Mastering Your Dietary Choices พร้อมกันนี้ยังมีการบรรยายพิเศษจาก Dr. David A. Macklin ผู้อำนวยการ Medcan Weight Management จากประเทศแคนาดา ในหัวข้อ Quality Weight Loss: Fat Loss and Muscle Preservation with Weekly GLP-1RAs และ Assoc. Prof. Dr. Steen Larsen จากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ในหัวข้อ Mitochondria, Micronutrients and Longevity: The Role of Selenium and Coenzyme Q10
อีกหนึ่งความสำเร็จสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ คือการผสมผสานองค์ความรู้ทั้งในเชิงวิชาการแพทย์และมิติทางธุรกิจเข้าด้วยกัน ผ่านหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจมากมาย เช่น การยกระดับธุรกิจสปาสู่ออนเซ็น การใช้เทคโนโลยี AI และ CGM มาปรับแต่งโภชนาการ ไปจนถึงนวัตกรรมด้านความงาม นอกจากนี้ ยังมีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและภาคเอกชน เพื่อนำนวัตกรรม Autologous Fibroblast มาพัฒนาและเผยแพร่สู่สาธารณะ รวมถึงการจัดการอบรมหลักสูตร AgeMed Asia ที่มุ่งเน้นการแพทย์เฉพาะบุคคล โดยวิเคราะห์จากข้อมูลพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และไลฟ์สไตล์ เพื่อให้แพทย์และเภสัชกรสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาได้อย่างแม่นยำและตรงจุดมากยิ่งขึ้น
นอกเหนือจากสาระความรู้ทางวิชาการและเวิร์กชอปเฉพาะทางแล้ว ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้สัมผัสประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม A Free Ice Bath Experience ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสความเย็นเพื่อการฟื้นฟูร่างกายในช่วงเช้าของวันที่ 21 สิงหาคม และในช่วงค่ำของวันเดียวกันยังมีการจัดงาน The "Self-Mastery of Happiness" Cocktail Dinner Party ที่มาพร้อมกับมินิคอนเสิร์ตจากคุณอินทัช ฤกษ์เย็น และศิลปินวงบอยแบนด์ชื่อดัง ETC. ขณะเดียวกันตลอดการจัดงานยังมีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการสินค้า อุปกรณ์ทางการแพทย์ นวัตกรรมเวชศาสตร์ฟื้นฟูและเซลล์บำบัด การตรวจทางห้องปฏิบัติการเชิงฟังก์ชันและจีโนม รวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวกับความงามที่ใช้พลังงาน พร้อมข้อเสนอพิเศษและการทดสอบสุขภาพหน้างานสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างครบครัน