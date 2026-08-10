ททท. เปิดตัว “Night Time Wonder พลบค่ำ ย่ำราตรี” ชวนสัมผัสเสน่ห์เมืองไทยหลังพระอาทิตย์ตก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวโครงการ “Night Time Wonder : พลบค่ำ ย่ำราตรี” แคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืน (Night-time Tourism) ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่า (Value) และประสบการณ์ (Experience) โดยต่อยอดเทรนด์ “Night-time Tourism” สู่การสร้างประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ ที่ชวนให้นักท่องเที่ยวออกไปค้นพบ “เสน่ห์ยามวิกาล” และความสุขที่เริ่มต้นทันที...เมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
ผ่านการรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม ร้านอาหาร คาเฟ่ โรงแรม และที่พักยามค่ำคืนจากทั่วประเทศ พร้อมผนึกกำลังผู้ประกอบการมอบสิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ เพิ่มการใช้จ่ายและวันพักค้างของนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน โดยให้ความสำคัญกับ "ประสบการณ์" มากกว่าการเดินทางเพื่อเช็กอินเพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังนิยมออกเดินทางในช่วงเวลาที่มีผู้คนไม่หนาแน่น บรรยากาศผ่อนคลาย และสามารถใช้เวลาได้อย่างเต็มที่ ยามค่ำคืนจึงกลายเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของเมือง ธรรมชาติ และวิถีชีวิตในอีกมิติหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นตลาดกลางคืน ลิ้มรสอาหารท้องถิ่น คาเฟ่เปิดดึก ดินเนอร์ริมทะเล การพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ หรือกิจกรรมกลางแจ้งที่สามารถสัมผัสได้เฉพาะหลังพระอาทิตย์ตก ซึ่งล้วนเป็นประสบการณ์ที่ตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่ที่มองหาความแปลกใหม่และความหมายของการเดินทาง
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทาง ททท. ได้จัดกิจกรรม Media Fam Trip เชิญอินฟลูเอนเซอร์ และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ร่วมสัมผัสและถ่ายทอดประสบการณ์ท่องเที่ยวยามค่ำคืนผ่าน 2 เส้นทางต้นแบบ ได้แก่ Starry Wild Night จังหวัดชลบุรี ที่นำเสนอประสบการณ์ Adventure & Nature Tourism ผ่านกิจกรรมล่องเรือตกหมึก ส่องสัตว์ยามค่ำคืน และแคมป์ปิ้งท่ามกลางธรรมชาติ และ Moonlight Wellness Escape จังหวัดเพชรบุรี ที่ชวนเปิดประสบการณ์ Wellness Retreat Experience ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบ เติมเต็มการพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ ผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อการผ่อนคลายและการใช้ชีวิตอย่างสมดุลในบรรยากาศยามค่ำคืน
นอกจากการสร้างแรงบันดาลใจผ่านเส้นทางท่องเที่ยวแล้ว ยังรวบรวมดีลและโปรโมชั่นพิเศษ ร่วมกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อนำเสนอกิจกรรม สินค้าและบริการท่องเที่ยวยามค่ำคืน ไม่ว่าจะเป็น ล่องเรือ ดำน้ำ แคมป์ปิ้ง ส่องสัตว์ยามค่ำคืน โรงแรมและที่พัก ร้านอาหาร คาเฟ่ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้นักท่องเที่ยวได้ออกเดินทางอย่างคุ้มค่า พร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ และสร้างรายได้หมุนเวียนสู่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงเวลากลางคืนอย่างต่อเนื่อง
โครงการ “Night Time Wonder พลบค่ำ ย่ำราตรี” จึงเป็นอีกหนึ่งแคมเปญของ ททท. ที่ชวนทุกคนออกไปเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวยามค่ำคืนในมุมใหม่ ผ่านเส้นทาง กิจกรรม และโปรโมชั่นสุดพิเศษจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันสร้างสีสัน กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และส่งต่อคุณค่าของการเดินทางในทุกช่วงเวลา ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการได้ทาง Facebook Page : Night Time Wonder พลบค่ำ ย่ำราตรี แล้วออกไปสัมผัสเสน่ห์ของประเทศไทยหลังพระอาทิตย์ตก... แล้วค่ำคืนของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป