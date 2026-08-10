ส่งร่าง 'นายก อบจ.นนทบุรี' ชันสูตร รพ.ตำรวจ ผอ.พระนั่งเกล้า เผยระดมให้เลือด 30 ถุงยื้อชีวิตไม่ทัน

เตรียมส่งร่าง “พ.ต.อ.ธงชัย” นายก อบจ.นนทบุรี ชันสูตรสถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตำรวจ หลังเสียชีวิตจากเหตุถูกยิงในสำนักงาน แพทย์ระบุเสียเลือดมากจากบาดแผลกระสุนเข้าหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ ระดมเลือด-เกล็ดเลือดช่วยชีวิตกว่า 30 ถุง แต่สุดท้ายยื้อไม่ไหว
จากกรณีเหตุสะเทือนขวัญ นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต ส.ส.นนทบุรี บุกยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี ถึงภายในสำนักงาน อบจ. จนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอย่างเร่งด่วนนั้น ล่าสุดเมื่อเวลา 14.36 น. ของวันที่ 10 สิงหาคม พ.ต.อ.ธงชัย ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ
ด้าน นพ.สกล สุขพรหม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า แถลงความคืบหน้าว่า ผู้ป่วยถูกนำส่งถึงโรงพยาบาลในเวลาประมาณ 11.00 น. กว่าๆ ในสภาพบาดเจ็บสาหัส มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่บริเวณหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ ทำให้เสียเลือดปริมาณมาก
"ทีมแพทย์ได้ช่วยเหลือตามมาตรฐานขั้นสูงสุด มีการปั๊มหัวใจตั้งแต่จุดเกิดเหตุ และนำเข้าห้องผ่าตัดเพื่อเร่งปิดเย็บซ่อมแซมหลอดเลือด โดยได้ระดมให้เลือดและเกล็ดเลือดรวมกว่า 30 ถุง แต่เนื่องจากผู้ป่วยเสียเลือดมากและอาการหนักตั้งแต่ต้น จึงสุดความสามารถที่จะยื้อชีวิตไว้ได้" นพ.สกล สุขพรหม กล่าว
ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเตรียมดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างของ พ.ต.อ.ธงชัย ส่งต่อไปยัง สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อทำการชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุและจุดบาดเจ็บที่แน่ชัดอย่างเป็นทางการต่อไป
สำหรับอาการของคนขับรถของนายก อบจ.นนทบุรี ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกัน ถูกยิงเข้าที่บริเวณแขนขวา ขณะนี้ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อาการโดยรวมปลอดภัยดีแล้ว อยู่ระหว่างการพักฟื้นและเตรียมย้ายเข้าดูแลในห้อง ICU เพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด