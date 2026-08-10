"พ.ต.อ.ธงชัย" นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิตแล้ว หลังถูกอดีต สส. บุกยิง

พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิตแล้ว หลังถูก “ฉลอง เรี่ยวแรง” อดีต สส.นนทบุรี ยิงเข้าที่ลำคอ ทีมแพทย์ระดมเลือดและเกล็ดเลือดกว่า 20 ถุงยื้อชีวิต แต่สุดท้ายไม่สามารถช่วยไว้ได้ ด้านตำรวจแจ้งข้อหา “ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน” พร้อมเร่งดำเนินคดีตามพยานหลักฐาน
จากกรณีเหตุอุกอุกอาจในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เมื่อ นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี หลายสมัย ได้บุกก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พร้อมคนขับรถ ได้รับบาดเจ็บสาหัส ภายในที่ทำการ อบจ.นนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ตามที่ได้มีการเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด มีรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการของ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ โดย นพ.สกล สุขพรหม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ได้ออกมายืนยันว่า พ.ต.อ.ธงชัย ได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบ เมื่อเวลา 14.36 น. ที่ผ่านมา
ทางแพทย์ระบุว่า บาดแผลที่ได้รับเกิดจากคมกระสุนยิงเข้าบริเวณลำคอ ซึ่งเป็นจุดที่มีหลอดเลือดแดงใหญ่ ส่งผลให้ผู้บาดเจ็บสูญเสียเลือดเป็นจำนวนมาก แม้ทีมแพทย์จะพยายามกู้ชีพและให้เลือดรวมถึงเกล็ดเลือดไปมากกว่า 20 ถุง แต่ด้วยปัจจัยแทรกซ้อนเนื่องจากผู้บาดเจ็บมีอายุมาก ประกอบกับมีประวัติรับประทานยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด ทำให้การรักษาเป็นไปอย่างยากลำบาก และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ด้าน พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ เปิดเผยว่า ได้รับการยืนยันการเสียชีวิตจากทางโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย ในส่วนของการดำเนินคดีกับผู้ต้องหานั้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาตามพยานหลักฐานและภาพบันทึกเหตุการณ์ที่ปรากฏ โดยเฉพาะข้อหา "ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน" เนื่องจากพฤติการณ์มีการพกพาอาวุธปืนเข้าไปก่อเหตุถึงที่เกิดเหตุ ส่วนเรื่องอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ ตรวจสอบพบว่ามีทะเบียนถูกต้องตรงตามชื่อของผู้ต้องหา
สำหรับข้อโต้แย้งหรือคำให้การของผู้ต้องหาและทีมทนายความ พนักงานสอบสวนระบุว่าเป็นสิทธิในการต่อสู้คดีตามขั้นตอน ซึ่งจะต้องนำพยานหลักฐานทั้งหมดไปพิสูจน์กันในชั้นศาลต่อไป