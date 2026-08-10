DOS WIDERO คว้ารางวัล Best Design Award ในงาน Prime Minister’s Export Award 2026

บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ผู้ผลิตและผู้นำด้านการจัดการเรื่องน้ำแบบครบวงจร สร้างอีกหนึ่งความภาคภูมิใจกับผลงาน DOS WIDERO ผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำ ภายใต้แบรนด์ DOS LIFE ได้รับรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design) ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จากงาน Prime Minister’s Export Award 2026 (PM Export Award 2026) หรือรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้แนวคิด “Transformation with Trust
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัล โดยมี นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวรายงานว่า “กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินงานมอบรางวัล Prime Minister’s Export Award ต่อเนื่องมานานกว่า 34 ปี เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณภาพ มาตรฐาน และความน่าเชื่อถือของสินค้าและบริการไทยบนเวทีโลก โดยในปี 2569 มีผู้ประกอบการผ่านการคัดเลือก 39 บริษัท รวม 44 รางวัล จาก 19 จังหวัดทั่วประเทศ เป็นรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จของผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของประเทศเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกไทย ที่มีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรม แบรนด์ ความยั่งยืน และมาตรฐานสากล”
นายดิศนิติ โตวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด เป็นผู้รับมอบรางวัลอันทรงเกียรติ กล่าวว่า “รางวัลที่ได้รับเป็นการสะท้อนอีกหนึ่งขั้นความสำเร็จขององค์กร ในการผลักดันงานออกแบบ และนวัตกรรมของไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จากผลงาน DOS WIDERO แสดงถึงศักยภาพของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผสานแนวคิดด้านการออกแบบ เทคโนโลยี และการใช้งานจริง สามารถตอบโจทย์พื้นที่อยู่อาศัยในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว ด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมและบาง มีความลึกเพียง 38 ซม. สามารถจัดวางชิดผนังช่วยลดการใช้พื้นที่ เหมาะกับบ้านหรืออาคารที่ต้องการบริหารพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ผสาน Design และ Function ให้กลมกลืนไปกับสถาปัตยกรรมของบ้านได้โดยไม่จำเป็นต้องถูกซ่อนไว้ในพื้นที่ด้านหลังอีกต่อไป จากแนวคิดของ DOS WIDERO พัฒนาไปสู่
โซลูชันจัดการน้ำแบบ 3-in-1 (WATER PAC ALL IN ONE) ที่รวมถังเก็บน้ำ ปั๊มน้ำ และระบบกรองน้ำใช้ ไว้ในถังเก็บบน้ำใบเดียวเพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดตั้งและการใช้งาน”
ภายใต้แนวคิดของ DOS LIFE – Life in Harmony บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันด้านการจัดการน้ำ ที่ให้ความสำคัญกับทั้งคุณภาพชีวิต นวัตกรรม ฟังก์ชันและงานออกแบบ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของทุกคนและพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างยั่งยืน
รางวัล Best Design – Prime Minister’s Export Award 2026 จึงถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญและเป็นบทพิสูจน์ถึงความตั้งใจของแบรนด์ DOS LIFE ในการพัฒนานวัตกรรมของไทยให้ก้าวไปสู่มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล