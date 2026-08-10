“ระบำศึกจีน” และ “เสียงกลองเชิดสิงโต” เตรียมเปิดการแสดงสุดยิ่งใหญ่ในไทย เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้

กรุงเทพฯ – บริษัท Guangzhou Song and Dance Theatre Co., Ltd. เตรียมนำสองสุดยอดนาฏศิลป์ร่วมสมัยระดับมาสเตอร์พีซของประเทศจีน ได้แก่ “Awakening Lion” (醒·狮)และ “Odes to Heroes” (英歌) มาเปิดการแสดงในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ภายใต้การทัวร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อร่วมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางอารยธรรมตามแนวคิด “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative)และเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของแคว้นหลิงหนานสู่เวทีนานาชาติ
การแสดงจะจัดขึ้น ณ โรงละครรัชดาลัย กรุงเทพฯ ตลอดเดือนตุลาคม 2569 รวมทั้งสิ้น 6 รอบการแสดง พร้อมเปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ สองนาฏศิลป์ระดับมาสเตอร์พีซ ถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งหลิงหนาน
“Awakening Lion” และ“Odes to Heroes”เป็นสองผลงานสำคัญจากชุด“Lingnan Trilogy” ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานชั้นเยี่ยมของวงการศิลปะการแสดงจีน ด้วยการผสมผสานภาษาการเต้นร่วมสมัยเข้ากับมรดกวัฒนธรรมดั้งเดิม ถ่ายทอดเรื่องราวอันทรงพลังของชาวหลิงหนาน จนได้รับรางวัลสำคัญและเสียงชื่นชมจากทั่วประเทศจีน โดยการแสดงครั้งนี้นับเป็นการนำทั้งสองเรื่องมาแสดงในประเทศไทยแบบเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก
ระบำร่วมสมัย Awakening Lion (ปลุกพลังสิงโต) (醒·狮)
การแสดงถ่ายทอดเรื่องราวของชาวเมืองซานหยวนหลี่ เมืองกวางโจว ผ่านสัญลักษณ์ของ“สิงโต” และจิตวิญญาณแห่ง“การตื่นรู้”จากการแข่งขันเชิดสิงโตสู่การรวมพลังปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของต่างชาติ ผลงานเรื่องนี้ผสานศิลปะมรดกภูมิปัญญาของมณฑลกวางตุ้ง ทั้งการเชิดสิงโตกวางตุ้ง มวยหนานฉวน และการขับร้องพื้นบ้าน“มู่อวี๋ซัวช่าง” ซึ่งล้วนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับชาติ จนคว้ารางวัลLotus Award และWenhua Awardสองรางวัลสูงสุดด้านศิลปะการแสดงของจีน พร้อมได้รับการยกย่องว่าเป็น“นาฏศิลป์ร่วมสมัยที่เร้าใจที่สุดของจีน”
แก่นสำคัญของเรื่องที่ว่า “ที่ใดมีชาวจีน ที่นั่นย่อมมีการเชิดสิงโต” ยังสะท้อนสายสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเชิดสิงโตที่หยั่งรากลึกในชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน จึงคาดว่าจะสร้างความประทับใจและความรู้สึกร่วมแก่ผู้ชมชาวไทยได้เป็นอย่างดี
“Odes to Heroes”(บทเพลงสรรเสริญวีรบุรุษ)(英歌)
อีกหนึ่งไฮไลต์คือ“Odes to Heroes” ที่นำ“ระบำอิงเกอ” (Yingge Dance) หรือ“ระบำศึกแห่งชาติจีน” มาเป็นหัวใจของการแสดง ถ่ายทอดการเดินทางข้ามกาลเวลาของตัวละคร“เฉินซินหย่วน” เพื่อย้อนรอยมหากาพย์การอพยพของชาวแต้จิ๋วสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมสะท้อนความรักบ้านเกิดและอุดมการณ์รักชาติ
การแสดงผสมผสานวัฒนธรรมแต้จิ๋วไว้อย่างกลมกลืน ทั้งจดหมายโพ้นทะเล (侨批) งิ้วแต้จิ๋ว งานแกะสลักไม้ และลูกชิ้นเนื้อทำมือ ควบคู่กับเทคนิคการแสดงและเทคโนโลยีเวทีสมัยใหม่ ถ่ายทอดทั้งพลังของระบำอิงเกอและความงดงามของศิลปะแต้จิ๋วได้อย่างน่าประทับใจ
สำหรับชาวไทยเชื้อสายแต้จิ๋วนับล้านคน การแสดงชุดนี้ไม่เพียงเป็นการชมศิลปะการแสดง แต่ยังเปรียบเสมือนการเดินทางกลับสู่รากเหง้าทางวัฒนธรรม เมื่อเสียงขับร้องภาษาแต้จิ๋วและแสงโคมกระดาษปรากฏบนเวที ความทรงจำและสายสัมพันธ์กับมาตุภูมิจะถูกปลุกให้หวนคืนอีกครั้ง
กำหนดการแสดง ณ โรงละครรัชดาลัย กรุงเทพฯ
ระบำร่วมสมัย Awakening Lion (ปลุกพลังสิงโต) (醒·狮)
• วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2569 เวลา 19.30 น.
• วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2569 เวลา 14.30 น.
• วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2569 เวลา 19.30 น.
“Odes to Heroes”(บทเพลงสรรเสริญวีรบุรุษ)(英歌)
• วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569 เวลา 19.30 น.
• วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2569 เวลา 14.30 น.
• วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2569 เวลา 19.30 น.
ศิลปะการแสดงเชื่อมโยงมิตรภาพไทย–จีน
การแสดงครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของ“สัปดาห์วัฒนธรรมกวางโจว 2026” โดย“Awakening Lion”ถ่ายทอดความยิ่งใหญ่ของศิลปะเชิดสิงโตผ่านการผสมผสานศิลปะการต่อสู้กับการเต้นร่วมสมัย ขณะที่“Odes to Heroes” นำมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มาถ่ายทอดด้วยเทคนิคการแสดงยุคใหม่ ทำให้ศิลปะดั้งเดิมกลับมามีชีวิตบนเวทีร่วมสมัย
แม้ทั้งสองผลงานยังคงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมหลิงหนานไว้อย่างครบถ้วน แต่ได้มีการปรับรูปแบบบางส่วนให้เหมาะกับผู้ชมต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ชมชาวไทยสามารถเข้าถึงเสน่ห์ของศิลปะร่วมสมัยจีน ทั้งจังหวะกลองอันเร้าใจ ความอลังการของการแสดง และคุณค่าทางวัฒนธรรมได้อย่างเต็มอิ่ม
ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของการอพยพของชาวหลิงหนานและชาวแต้จิ๋วในอดีต ขณะที่กรุงเทพฯ ยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวไทยเชื้อสายแต้จิ๋วขนาดใหญ่ การนำทั้งสองผลงานมาจัดแสดงในประเทศไทยครั้งนี้ จึงมุ่งหวังให้ผู้ชมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้สัมผัสการต่อยอดมรดกวัฒนธรรมจีนในรูปแบบร่วมสมัย พร้อมส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนไทยและจีนผ่านพลังของศิลปะการแสดง
เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้
ราคาบัตร 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 / 1,500 บาท
ช่องทางจำหน่ายบัตร
• Thai Ticket Major
• สำรองบัตรหมู่ โทร. 082-207-7077
หมายเหตุ
การแสดงทั้ง 6 รอบเป็นเวอร์ชันมาตรฐานสำหรับการทัวร์ต่างประเทศอย่างเป็นทางการ โดยมีจำนวนที่นั่งจำกัด ผู้สนใจควรสำรองบัตรล่วงหน้าเพื่อเลือกที่นั่งที่ต้องการ