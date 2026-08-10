ย้อนเส้นทาง “ฉลอง เรี่ยวแรง” นักการเมือง 8 พรรค จาก “หลอง งูเห่า” สู่ผู้ต้องหาคดีฆ่า

เปิดประวัติ “ฉลอง เรี่ยวแรง” อดีต สส.นนทบุรี 3 สมัย นักการเมืองรุ่นใหญ่ที่ผ่านสนามการเมืองมาอย่างโชกโชน จากผู้คุมเรือนจำ–วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง สู่เส้นทางการเมืองระดับชาติ เคยสังกัดมาแล้วถึง 8 พรรค พร้อมฉายา “หลอง งูเห่า” ที่ติดตัวจากมติสวนพรรคเมื่อปี 2540 ก่อนลงชิงเก้าอี้นายก อบจ.นนทบุรีในปี 2563 แต่พ่ายให้ “พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ” และล่าสุดเส้นทางชีวิตพลิกผันครั้งใหญ่ หลังตกเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุบุกยิง พ.ต.อ.ธงชัย เสียชีวิตภายในสำนักงาน อบจ.นนทบุรี
วันนี้ (10 ส.ค.) เปิดประวัติและเส้นทางทางการเมืองของ "ฉลอง เรี่ยวแรง" อดีต สส.นนทบุรี นักการเมืองรุ่นใหญ่ที่คนในพื้นที่และคอการเมืองต่างรู้จักกันดี เกิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 เป็นชาวจังหวัดนนทบุรีโดยกำเนิด
ก่อนก้าวสู่ถนนการเมืองระดับชาติ เส้นทางชีวิตถือว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลากหลายอาชีพ เคยรับราชการเป็นผู้คุมเรือนจำนนทบุรีตามรอยบิดา เคยขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ทำธุรกิจค้าขาย ก่อนจะเริ่มบทบาทการเมืองท้องถิ่นจากการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนนทบุรี (ส.ท.)
ต่อมาได้ก้าวเข้าสู่สนามการเมืองระดับชาติ โดยได้รับเลือกตั้งเป็น สส.นนทบุรี รวม 3 สมัย ได้แก่ พ.ศ. 2539 สังกัดพรรคประชากรไทย, พ.ศ. 2548 สังกัดพรรคไทยรักไทย และ พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย
นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองอย่าง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์) และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นางอุไรวรรณ เทียนทอง)
"ฉลอง" ขึ้นชื่อว่าเป็นนักการเมืองที่ย้ายพรรคบ่อยมาก ผ่านการสังกัดมาแล้วหลายพรรค ทั้งพรรคประชากรไทย พรรคราษฎร พรรคชาติพัฒนา พรรคไทยรักไทย พรรคประชาราช พรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชารัฐ และพรรคภูมิใจไทย
พร้อมกันนี้ ยังเป็นนักการเมืองที่มีฉายาในหน้าสื่อมากมาย ทั้ง "หลอง งูเห่า" จากกรณีเป็น 1 ใน 13 สส.พรรคประชากรไทย ที่ลงมติสวนทางกับมติพรรค เพื่อสนับสนุน นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อปี 2540 และฉายา "หลอง ซีดี" จากกรณีถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับซีดีเถื่อน ซึ่งผลการตรวจค้นบ้านพักในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่พบหลักฐานใด ๆ
กระทั่งในปี 2563 "ฉลอง" ได้ตัดสินใจลงสมัครเลือกตั้งนายก อบจ.นนทบุรี แต่พ่ายแพ้ให้กับ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ ก่อนที่ล่าสุดจะตกเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุบุกยิง พ.ต.อ.ธงชัย เสียชีวิตที่สำนักงาน อบจ.นนทบุรี