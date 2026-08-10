“ฉลอง เรี่ยวแรง” โทรหา “เจ๊ปอง” กลางรายการสด ลั่นเพิ่งยิง “ธงชัย” ปม 11 ล้าน

เปิดบทสนทนาระทึก อดีต สส.นนท์ โทรหา “ปอง อัญชะลี” ระหว่างจัดรายการ หลังเพิ่งก่อเหตุยิง “พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ” นายก อบจ.นนทบุรี 4-5 นัด ก่อนสารภาพปมทวงหนี้ 11 ล้านบาท อ้างเป็นเพื่อนรักที่เคยช่วยเหลือกัน แต่เมื่อเดือดร้อนกลับไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากกรณีเหตุสะเทือนขวัญ นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ก่อเหตุบุกยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด มีรายงานความคืบหน้าจากการสืบสวนระบุว่า หลังก่อเหตุ นายฉลอง ได้โทรศัพท์หา น.ส.อัญชะลี ไพรีรัก ผู้ดำเนินรายการทางแนวหน้าออนไลน์ ขณะกำลังจัดรายการสดออกอากาศ โดย น.ส.อัญชะลี ได้บอกให้โทรกลับมาใหม่เนื่องจากติดจัดรายการ แต่ทางนายฉลองเน้นย้ำว่า "ไม่ได้ ต้องคุยเดี๋ยวนี้ เพราะเพิ่งไปยิง พ.ต.อ.ธงชัย"
เมื่อ น.ส.อัญชะลี สอบถามรายละเอียด นายฉลองระบุว่าตนเองได้ยิงไปประมาณ 4-5 นัด ก่อนจะเดินถืออาวุธปืนออกมาจากสำนักงาน ทาง น.ส.อัญชะลี จึงได้เกลี้ยกล่อมให้นายฉลองตั้งสติ วางอาวุธปืน และนั่งรอเจ้าหน้าที่ตำรวจในจุดดังกล่าว เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีสถานศึกษา พร้อมประสานทีมงานแนวหน้าออนไลน์ให้รีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รัตนาธิเบศร์ เข้าควบคุมสถานการณ์ทันที
น.ส.อัญชะลี เปิดเผยเพิ่มเติมถึงมูลเหตุจูงใจว่า นายฉลองได้ระบายความในใจว่า ตนและ พ.ต.อ.ธงชัย เป็นเพื่อนรักที่คอยช่วยเหลือกันมาโดยตลอด แม้กระทั่งเรื่องการเมืองก็เคยยอมถอยให้ แต่เมื่อตนเองประสบปัญหาเดือดร้อน อีกฝ่ายกลับไม่เคยเหลียวแล
สำหรับชนวนเหตุครั้งนี้ เกิดจากตนเดินทางมาทวงเงินจำนวน 11 ล้านบาท ที่ พ.ต.อ.ธงชัย ติดค้างอยู่ แต่กลับได้รับคำตอบว่า "ไม่มี" จึงเกิดความโมโหและตัดสินใจใช้อาวุธปืนก่อเหตุดังกล่าว
สถานการณ์ล่าสุด เมื่อเวลา 11.40 น. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รัตนาธิเบศร์ ได้เดินทางถึงจุดเกิดเหตุและเข้าควบคุมตัว นายฉลอง เรี่ยวแรง ที่นั่งรอมอบตัวแต่โดยดี เพื่อนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป