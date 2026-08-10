เพจดังแฉกลุ่ม "มาเฟียช่างภาพ" ยึดวัดอรุณฯ จัดสตูดิโอส่วนตัว อ้างคิวถ่ายรูป เบียดบังพื้นที่สาธารณะ

ดราม่าสนั่น! เพจดังแฉกลุ่มช่างภาพรับจ้างวัดอรุณฯ อ้างยึดพื้นที่สาธารณะเปิด “Photo Studio” ให้นักท่องเที่ยวจีน ซ้ำกร่างใส่คนไทยที่เข้าไปเตือน ชาวเน็ตแห่แชร์ประสบการณ์ ตั้งคำถามใครกันแน่มีสิทธิ์เหนือพื้นที่วัด
วันนี้ (10 ส.ค.) กลายเป็นประเด็นเดือดในโลกออนไลน์ เมื่อเพจชื่อดัง CSI LA ได้ออกมาโพสต์ข้อความแฉพฤติกรรมของกลุ่มช่างภาพรับจ้างบริเวณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หลังเจ้าของเพจเดินทางกลับไทยและพาพวกลูกสาวใส่ชุดไทยไปถ่ายรูป แต่กลับเจอกลุ่มช่างภาพเข้ามาแสดงพฤติกรรมร่างใส่และอ้างสิทธิ์กั้นพื้นที่
เพจดังระบุว่า กลุ่มช่างภาพรับจ้างเหล่านี้ใช้พื้นที่บางจุดภายในวัดอรุณฯ แปลงสภาพเป็น "Photo Studio ส่วนตัว" เพื่อบริการนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นหลัก โดยมีการกั้นพื้นที่และแจ้งนักท่องเที่ยวรายอื่นว่าต้อง "ต่อคิว" ทั้งที่จริงแล้วเป็นการจับจองพื้นที่สาธารณะไว้ให้เฉพาะลูกค้าของตนเอง เมื่อเข้าไปตักเตือน กลับถูกกลุ่มช่างภาพดังกล่าวแสดงพฤติกรรมกร่างและใช้วาจาหยาบคายใส่
พร้อมกันนี้ เพจดังยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาระดับโครงสร้างว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่คนในพื้นที่ยอมให้สิทธิพิเศษ พรีเมียม หรือละเลยกฎเกณฑ์สาธารณะเพื่อแลกกับผลประโยชน์ส่วนตัว จนเกิดบรรทัดฐานที่ผิดว่า "ใครจ่ายหนักกว่า คนนั้นมีสิทธิมากกว่า" ทั้งที่วัดและพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่สาธารณะที่ทุกคนควรรักษาสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกัน
ทั้งนี้ หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตและนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ประสบการณ์ในลักษณะเดียวกันจำนวนมาก เช่น "คือ มีเยอะมาก ยืนโพสต์ท่าสะบัดผ้า กางร่ม หุบร่ม ถ่ายคู่ถ่ายเดี่ยว ตรงไหนคือมุมถ่ายรูป รอไปเถอะ นทท.คนอื่นไม่ได้ถ่าย เรารู้สึกว่าเยอะจนวัดอรุณกลายเป็นสถานที่ถ่ายรูปมากกว่าวัด" หรือ "เราไปเที่ยวกับเพื่อน จุดนี้เลยที่เราไปต่อคิวว่าจะได้รูปมุมนี้เหมือนกัน แต่ก็มีช่างภาพเข้ามาแทรก เหมือนยึดพื้นที่ไว้ใช้แค่กลุ่มเดียว คือใครไม่จ้างช่างภาพถ่ายก็คงไม่ได้ถ่ายมุมนี้อ่ะ"และ "เก็บค่าเข้าชมวัด แต่มีมาเฟียกันไม่ให้ถ่ายรูป กรมสรรพากรควรตรวจรายรับของแก๊งค์ช่างภาพ" , "แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกระทรวงวัฒนธรรม มาตรวจบ้าง มาเฟียพวกนี้ทำเสียภาพลักษณ์รบกวนนักท่องเที่ยวอย่างไม่เกรงใจ ถ้าจะมีบริการให้ทางวัดเป็นคนจัดระบบ ให้ค่าใช้จ่ายเข้าวัด เป็นระเบียบ" ,"ที่จีนเซี่ยงไฮ้ก็มีช่างภาพนะครับ แต่เขาจะไม่มาวุ่นวายกับนักท่องเที่ยวมากเกินไปครับ เพราะที่นั่นมีตำรวจดูแลกำกับตลอด..." ,"พื้นที่อยู่ในในการกำกับดูแลของ กองทัพเรือ ทหารเรือครับแอดฯ" , "ทุกอย่างมันคือธุรกิจ ธุรกิจสีดำ" ,"น่าจะจ่ายหนักให้ใครสักคน เรื่องพวกนี้ ร้องเรียนไปก็เงียบ หรือหายไปแป๊บ แล้วทำใหม่"