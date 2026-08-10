ด่วน! "ฉลอง เรี่ยวแรง" อดีต สส.นนทบุรี บุกยิง "ธงชัย เย็นประเสริฐ" นายก อบจ.นนท์ เจ็บสาหัส ปมทวงหนี้ 11 ล้าน

"ฉลอง เรี่ยวแรง" อดีต สส.นนทบุรี บุกยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี บาดเจ็บสาหัส ในที่ทำการ อบจ. ปมทวงหนี้ 11 ล้าน
เมื่อช่วงสายวันที่ 10 สิงหาคม เกิดเหตุ นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีตสส.นนทบุรี หลายสมัย ได้ก่อเหตุบุกยิง พันตำรวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี บาดเจ็บสาหัส ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
หลังก่อเหตุ นายฉลอง ได้โทรศัพท์หา น.ส.อัญชะลี ไพรีรัก ที่แนวหน้าออนไลน์ ขณะที่ น.ส.อัญชะลี กำลังจัดรายการสดออกอากาศ โดย น.ส.อัญชะลี บอกว่าเดี๋ยวค่อยโทรมาใหม่ เพราะกำลังจัดรายการสด แต่นายฉลอง บอกว่าไม่ได้ ต้องคุยเดี่ยวนี้ เพราะเพิ่งไปยิง พ.ต.อ.ธงชัย น.ส.อัญชะลี จึงสอบถามรายละเอียด โดยนายฉลองบอกว่ายิงไป 4-5 นัด ก่อนเดินออกมาจากสำนักงานพร้อมอาวุธปืน น.ส.อัญชะลี จึงได้เกลี่ยกล่อมให้ นายฉลอง ใจเย็น วางปืน และนั่งรอตำรวจ อย่าเดินไปที่ไหน เพราะใกล้ๆ นั้นมีสถานศึกษา ขณะเดียวกันได้ให้พนักงานของแนวหน้าโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รัตนาธิเบศ
โดยนายฉลองได้เล่าเหตุผลว่า ตนกับ พ.ต.อ.ธงชัย เป็นเพื่อนรักกัน ตนได้ช่วยเหลือมาตลอด แต่เวลาตนเดือดร้อน พ.ต.อ.ธงชัย ไม่เคยสนใจ แม้แต่เรื่องการเมืองก็เคยขอร้องให้ตนไม่ส่งผู้สมัคร สส.ไปชนกัน ตนก็ยอมมาตลอด กระทั่งวันนี้ตนมาทวงเงิน 11 ล้านบาทที่ พ.ต.อ.ธงชัย เป็นหนี้ตนอยู่ แต่ พ.ต.อ.ธงชัย บอกว่าไม่มี จึงเกิดความโมโหก่อเหตุดังกล่าวขึ้น
ล่าสุดเวลา 11.40 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปถึงจุดที่นายฉลอง นั่งรอมอบตัวอยู่