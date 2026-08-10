ยุคที่คนไทยกลัวสายมิจฉาชีพ Whoscall พลิกโจทย์ ช่วย 'สายดี' ที่ถูกเมิน

เมื่อแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ไม่ได้ทำให้แค่คนรับสายเดือดร้อน แต่ยังทำให้ ‘เบอร์ดีๆ’ ที่มีธุระสำคัญ
โดนตัดสายไปด้วยเพราะระแวง ‘เบอร์แปลก’! ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่โทรแจ้งผลตรวจ บริษัทประกัน ที่โทรติดตามเคลม สถาบันการเงินที่โทรแจ้งอนุมัติสินเชื่อ หรือแม้แต่ผู้โทรมาแจ้งข่าวดีว่าถูกรางวัลต่างเผชิญ ชะตาเดียวกัน คือถูกตัดสายตั้งแต่ยังไม่ทันได้พูด
งานนี้ Whoscall แอปพลิเคชันอันดับหนึ่ง ที่ช่วยแจ้งเบอร์และป้องกันมิจฉาชีพ จึงหยิบ “เรื่องจริง” ของเหล่า “สายดีผู้ประสบภัย” ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกตัดสาย เพราะเป็นเบอร์แปลกมาพัฒนา เป็นแคมเปญ "ไหว้ล่ะ โหลดเถอะ!" ผ่านภาพยนตร์โฆษณาที่เล่าชีวิตของคนดีผู้ถูกตัดสายไปจนถึงสื่อ นอกบ้าน และกิจกรรมภาคสนามที่ให้ตัวแทนจากหลากหลายอาชีพออกมา "ไหว้ขอร้อง" คนไทยให้โหลด Whoscall เพื่อรู้ว่าใครโทรมาก่อนตัดสาย ทั้งยังทำแคมเปญร่วมกับบริษัทมากมายที่เจอปัญหาเรื่องโดน ตัดสายเช่นกัน เพื่อชวนให้ลูกค้าของพาร์ทเนอร์โหลดแอป เพื่อจะได้รับสายจริง ตัดสายโจร
แทนที่จะขอให้คน "รับทุกสาย" แคมเปญเลือกชวนให้คน "ตัดสายให้ถูกคน" เพราะในวันที่มิจฉาชีพ ยังคงระบาด คนไทยไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างความปลอดภัยกับการพลาดสายสำคัญ หากมีข้อมูลที่ช่วย แยกแยะได้ก่อนตัดสินใจรับหรือวางสาย
สามารถรับชมภาพยนตร์โฆษณาฉบับเต็มได้ที่ https://www.facebook.com/share/v/19T3QN6t5Z/
และสำหรับใครที่ยังไม่มีแอป Whoscall สามารถดาวน์โหลดและใช้งานฟรีได้ที่ https://app.adjust.com/23nxvig7
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