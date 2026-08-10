เปิดเบื้องหลัง “ตำรวจขาสั้น” อุปกรณ์แน่น ลาภารกิจไปหาหมอ แต่รีบเข้าระงับเหตุเทพศิรินทร์ฯ

เปิดเบื้องหลังภาพไวรัล “ตำรวจขาสั้น” พร้อมอุปกรณ์ยุทธวิธีเต็มชุด ลาภารกิจไปพบแพทย์ แต่เมื่อทราบเหตุรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ตัดสินใจเข้าร่วมภารกิจทันที เผยเป็นตำรวจสืบสวน สน.ศาลาแดง และหนึ่งในชุดปฏิบัติการพิเศษ บก.น.7
วันนี้ (10 ส.ค.) กลายเป็นกระแสฮือฮาและได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามในโลกออนไลน์ จากกรณีภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งสวมกางเกงขาสั้น แต่มีอุปกรณ์ยุทธวิธีครบมือ เดินร่วมทีมเข้าสนับสนุนภารกิจระงับเหตุ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ด้วยท่าทางคล่องแคล่วและจริงจัง
ล่าสุด พล.ต.ท.ไตรรงค์ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบกับกองบังคับการตำรวจนครบาล 7 (บก.น.7) ได้รับการยืนยันว่า นายตำรวจในภาพคือ จ.ส.ต.เสฏฐวุฒิ สังข์เมือง ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่สืบสวน) สถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดปฏิบัติการพิเศษของ บก.น.7
สำหรับเบื้องหลังภาพสุดประทับใจดังกล่าว ในวันเกิดเหตุ จ.ส.ต.เสฏฐวุฒิ อยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตรสืบสวนและได้ขออนุญาตลาเพื่อไปพบแพทย์ แต่เมื่อได้รับแจ้งเหตุร้ายระหว่างเดินทาง เจ้าตัวไม่ลังเลที่จะทิ้งภารกิจส่วนตัวทันที โดยรีบนำอุปกรณ์ยุทธวิธีที่เตรียมพร้อมไว้ในรถยนต์ มุ่งหน้าเข้าร่วมกับทีมเพื่อคลี่คลายสถานการณ์อย่างเร่งด่วนที่สุด จึงเป็นเหตุให้แต่งกายด้วยชุดนอกเครื่องแบบและสวมกางเกงขาสั้นตามที่ปรากฏ
นอกจากนี้ ยังพบว่าทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษตัวแทนจาก บก.น.7 ชุดนี้ อยู่ระหว่างเตรียมเข้าร่วมการแข่งขัน MPB S.W.A.T Challenge 2026 ซึ่งเป็นเวทีทดสอบศักยภาพชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีของกองบัญชาการตำรวจนครบาล แต่ทันทีที่ทราบข่าวเหตุรุนแรง ทั้งทีมได้ตัดสินใจลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจจริงในทันทีโดยไม่ต้องรอ
"วิญญาณผู้พิทักษ์สันติราษฎร์และความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา คือสิ่งสำคัญที่สุด แม้เครื่องแต่งกายจะไม่พร้อม แต่ด้วยทักษะ ยุทธวิธี และหัวใจที่พร้อมรับมือ จึงสามารถเข้าควบคุมและคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที โดยยึดถือความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรก"
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชน และได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวอย่างของตำรวจยุคใหม่ที่มีจิตวิญญาณในการทำงานและพร้อมปกป้องประชาชนในทุกวินาที