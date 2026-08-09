"กรมวิทย์ฯ มอบรางวัล 'RLU-NEDL-Smart Lab' เชิดชู รพ. ต้นแบบ ยกระดับมาตรฐานแล็บไทย"

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่) บูรณาการความร่วมมือจัดงานสัมมนา RLU-NEDL-Smart Lab Smart X-ray เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผล (Rational Lab Use: RLU) สนับสนุนหน่วยบริการที่สามารถขับเคลื่อนการใช้บัญชีรายการตรวจวินิจฉัยที่จำเป็นแห่งชาติ (National Essential Diagnostics List: NEDL) ภายในหน่วยงาน อันจะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศ ตลอดจนเชิดชูเกียรติเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัยที่มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างโดดเด่น ประจำปี พ.ศ. 2569
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ณ ห้องประชุม The Portal Ballroom อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ดร.นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาฯ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมโรงพยาบาล รวมถึงเขตสุขภาพที่ได้รับรางวัล โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนผู้บริหารและผู้แทนจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 450 ท่าน
ในการนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่มีผลงานเป็นเลิศ ได้แก่:
• รางวัล RLU Hospital Plus Award (ระดับเขตสุขภาพ และระดับประเทศ)
• รางวัล RLU IT Award (ระดับเขตสุขภาพ และระดับประเทศ)
• รางวัล RLU Network Award (ระดับเขตสุขภาพ)
• รางวัล NEDL Champion
• รางวัล Smart Lab Smart X-ray Award
งานสัมมนาในครั้งนี้นับเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์ได้ร่วมกันกำหนดทิศทาง วางแผนบูรณาการระบบบริการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และถอดบทเรียนความสำเร็จจากแต่ละพื้นที่ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละเขตสุขภาพ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป