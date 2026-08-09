ในหลวง ทรงห่วงใยพระราชทาน ตะกร้าสิ่งของแก่ผู้บาดเจ็บเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงเสียพระราชหฤทัยในเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตและทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วย
ในวันนี้ 9 ส.ค.69 เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อเป็นการปลอบขวัญและพระราชทานกำลังใจ ดังนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ คุณหญิง จันทนี ธนรักษ์ เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ นายกิตติ ขาวเจริญ ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 และเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เวลา 11.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ คุณหญิง จันทนี ธนรักษ์ เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ เด็กหญิงชนม์นิภา มงคลวุฒิวงษ์ และเด็กหญิงณัฐกฤตา ท้าวโสม ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เวลา 12.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ คุณหญิง จันทนี ธนรักษ์ เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่เด็กชายกิตติมากร สมน้อย ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว และเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา 13.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ คุณหญิง จันทนี ธนรักษ์ เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่เด็กหญิงฉัตรวิมล ทองสด เด็กชายศุภพงษ์ บุตรชาติและเด็กหญิงภัสสา ไทรงาม ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร