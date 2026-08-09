จิ้มแจ่มบ็อกซิ่งจัดมวยเปิดเวที Knockout หายอดมวย ดันสู่เวทีสากล พร้อมมอบทุนการศึกษา

จิ้มแจ่มบ็อกซิ่ง จัดการแข่งขัน Knockout The Last Man Standing ด้วยการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และ เครื่องดื่ม KNOCKOUT เพื่อเปิดโอกาสให้นักชกดาวรุ่งจากทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพบนสังเวียนมาตรฐาน พร้อมเฟ้นหายอดมวยฝีมือดีเข้าสู่การพัฒนาสู่เวทีระดับสากล สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนใช้กีฬาเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จ
การแข่งขันครั้งนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมกีฬา สร้างประสบการณ์จริงให้กับนักมวยรุ่นใหม่ ภายใต้การดูแลของทีมงานและผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานนักชกไทยให้พร้อมก้าวสู่การแข่งขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เน้นเรื่องโภชนาการให้กับนักมวยเยาวชน ได้รับการสนับสนุนโปรตีน คุณภาพดีจาก บริษัท สยาม ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทูน่ากระป๋อง) และ ฟาร์มจระเข้ลำพูน (เนื้อจระเข้)
จัดงาน ณ ค่ายจิ้มแจ่ม บ็อกซิ่ง อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์
มีมวยชกกว่า 47 คู่ นำโดยมาดามพิม วิชาดา เดอ สมิท หัวเรือใหญ่ของการจัดงานในครั้งนี้ ‘’การจัดการแข่งขันมวยในครั้งนี้และทุกๆครั้งที่จัดมาเป้าหมายคือการสร้างโอกาสให้เยาวชนและสืบสานวัฒนธรรมมวยไทยให้ไปสู่เวทีโลก‘’ มาดามพิม กล่าว
วันนี้เป็นการชิงแชมป์เข็มขัดKNOCKOUT ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
งานนี้นักชกจากจิ้มแจ่ม บ็อกซิ่ง นำโดย ฟ้าผ่า และ เดอะ ทอร์นาโด รวมกับค่ายมวยอีกหลายค่าย อาทิ ศิษย์พระอาจารย์ต่าย,ศิษย์หลวงพ่อพรม,ศิษย์วัดสระแก้ว,ATK มวยไทยยิมส์,วัดเขาลัง,ค่ายมวยส.กำพล,แสนชัยดีล.ประกบคู่ถึง47 คู่ ผลการแข่งขัน
1.ชิงแชมป์ เข็มขัด JimJam รุ่นน้ำหนัก 30 kg ระหว่าง Sunday จิ้มแจ่มบ๊อกซิ่ง กับ อั่งเปา ว.เขาลัง
ผลการแข่งขัน ซันเดย์ จิ้มแจ่มบ๊อกซิ่งชนะคะแนน
2.ชิงแชมป์ เข็มขัด JimJam รุ่นน้ำหนัก 38 kg ระหว่าง มูลิน จ.อภิชาติมวยไทย vs นครหงส์ ส.หญ้าคา
ผลการแข่งขัน มูลินชนะคะแนน
3. ชิงแชมป์เข็มขัด ชมรมมวยสยามภาคเหนือตอนล่าง รุ่น 100 ปอนด์ชาย ระหว่าง ฟ้าผ่า จิ้มแจ่มบ๊อกซิ่ง vs ปกรณ์ ส.กำพล ผลการแข่งขัน ฟ้าผ่าชนะคะแนน
4.ชิงแชมป์เข็มขัด ชมรมมวยสยามภาคเหนือตอนล่าง รุ่น 72 kg ระหว่าง อิ๊กคิวสั่ง ส.มานิต vs เดอะทอร์นาโด จิ้มแจ่มบ๊อกซิ่ง ผลการแข่งขันอิ๊กคิวซัง รักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้ โดยการชนะน๊อคในยกที่ 3
4.มวยคู่พิเศษในรายการ รุ่น 65 kg
ระหว่าง แมททิว แสนชัยดีนายิม vs นฤเบส สิงห์คลองสี่ ผลการแข่งขัน แมทธิว แสนชัยดีน่ายิมชนะคะแนน
ท่ามกลางคนดูมาจากทุกสารทิศ บรรยากาศกันเอง พ่อแม่ ผู้ปกครองให้กำลังใจลูกหลานเรียกว่าวันนี้ไม่ต่างจากวันครอบครัวที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข
และยังได้รับเกียรติจาก แสนชัย King Of Muay Thai มาร่วมให้กำลังใจน้องๆติดขอบเวที ‘’ผมดีใจมากที่เห็นเยาวชนไทยเอาจริงเอาจัง และมีความฝันขอให้ทุกคนสู้ต่อไป ‘’
นอกจากการแข่งขันแล้ว ยังได้ร่วมชมคอนเสิร์ต จาก Estella De Smit มือกีตาร์ จากเนเธอแลนด์ร่วมโชว์กับศิลปินรับเชิญ John The Voice
ภายในงานยังมีการ มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มีความสามารถและมีความมุ่งมั่น เพื่อสนับสนุนทั้งด้านการศึกษาและการพัฒนาทักษะกีฬา สะท้อนเจตนารมณ์ของจิ้มแจ่มบ็อกซิ่งในการสร้างคนคุณภาพควบคู่ไปกับการสร้างนักกีฬาคุณภาพ
จิ้มแจ่มบ็อกซิ่งเชื่อมั่นว่า "ทุกหมัดคือโอกาส ทุกความพยายามคือก้าวแรกสู่ความสำเร็จ" และพร้อมผลักดันนักชกไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลกในอนาคต พร้อมสร้างสังคมกีฬาแห่งการเรียนรู้ ความมีวินัย และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน
ซึ่งในเดือน กันยายน จิ้มแจ่มบ็อกซิ่ง ส่งนักชกในค่าย วันชนะ และ เดอะโคบร้า โกอินเตอร์ ไปชกที่ประเทศสเปน เป็นการพิสูจน์ถึงความตั้งใจที่ต้องการผลักดันนักชกไทย สู่เวทีสากล
ติดตามความเคลื่อนไหวและให้กำลังใจนักมวยของ จิ้มแจ่มบ็อกซิ่ง
ทาง Facebook Jimjam Boxing
Tiktok :Jimjam