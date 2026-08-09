‘ผู้แทนไต้หวัน’ ไม่หวังประโยชน์จากกระแสต้านจีน ย้ำทุกประเทศมีสิทธิ์คบเพื่อน

MGR Online: ผู้แทนไต้หวัน ประจำประเทศไทย เปิดใจถูกฝ่ายที่อ้างตัวว่าเป็น ‘พี่น้อง’ กดดันทุกวิธีทางด้วยข้ออ้างนโยบาย ‘จีนเดียว’ ย้ำทุกประเทศควรมีสิทธิ์ตัดสินใจได้เองที่จะมีความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ
นายปีเตอร์ หลัน ผู้แทนไต้หวัน ประจำประเทศไทย จัดการพูดคุยในโอกาสครบรอบ 1 ปีในตำแหน่งอำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ผู้แทนไต้หวันกล่าวว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน 4 ด้าน คือ
1.ภูมิรัฐศาสตร์ : มหาอำนาจชาติต่าง ๆ พยายามที่จะใช้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายหนึ่งในภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
2.การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ : นโยบาย China plus one ซึ่งอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้หาฐานการผลิตใหม่นอกประเทศจีน เพื่อลดความเสี่ยง โดยประเทศไทยเป็นเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญในห่วงโซ่อุปทานของหลายอุตสาหกรรม
3.บทบาทของ AI : ความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จะสร้างอุตสาหกรรมใหม่ การลงทุนใหม่ และก็จะนำมาซึ่งความท้าทายใหม่เช่นกัน
4.การเมืองไทย : นักลงทุนต่างชาติคาดหวังการเมืองไทยที่มีเสถียรภาพเป็ครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปี
ขณะนี้มีนักลงทุนไต้หวันและชาวไต้หวันพำนักในประเทศไทยมากกว่า 200,000 คน ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จะอำนวยความสะดวก และคุ้มครองสิทธิ์ของชาวไต้หวันในประเทศไทย รวมถึงพร้อมจะร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ของไทยในการเพิ่มพูนความร่วมมือ สร้างโอกาสในด้านต่าง ๆ
ช่องทางสื่อสารที่ถูกลดทอน
นายปีเตอร์ หลัน ผู้แทนไต้หวัน ประจำประเทศไทย ยอมรับว่า ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างไตัหวันกับไทยที่ถูกลดทอนลง อาจส่งผลให้ความเข้าใจระหว่างกันขาดหายไป เนื่องจากฝ่ายที่อ้างตัวว่าเป็น ‘พี่น้อง’ แต่กลับกดดันไต้หวันทุกวิธีทาง จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า การติดต่อกับไต้หวันในทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่ขัดต่อนโยบาย ‘จีนเดียว’ ทำให้คนไทยและหน่วยงานของไทยรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะติดต่อกับไต้หวัน แม้แต่สื่อมวลชนบางส่วนก็หลีกเลี่ยงที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับไต้หวัน
ผู้แทนไต้หวันย้ำว่า ทุกประเทศควรมีสิทธิ์ที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามเจตนารมย์ และผลประโยชน์ของตนเอง
ไม่คิดหาประโยชน์จากกระแสต้านจีน
ผู้แทนไต้หวัน ประจำประเทศไทย ให้ความเห็นว่า ขณะนี้มีกระแสไม่ไว้วางใจจีนในสังคมไทย แต่ไต้หวันไม่ต้องการหาประโยชน์จากกระแสนี้ ไต้หวันเพียงแต่ต้องการรักษาช่องทางการสื่อสาร และความสัมพันธ์สองฝ่ายกับไทย ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายที่สาม และไม่ต้องการแทรกแซงซึ่งกันและกัน
ผู้แทนไต้หวันย้ำว่า ไต้หวันไม่ใช่ “ตัวปัญหา” อย่างที่ถูกบางฝ่ายสร้างภาพ การติดต่อระหว่างกันจะนำมาซึ่งความร่วมมือและโอกาส ไต้หวันมีอุตสาหกรรมไมโครชิปที่ก้าวหน้าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ แต่เทคโนโลยีบางอย่างเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ ดังนั้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีจึงต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อน.