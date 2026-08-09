สองสมาคมใหญ่จับมือจัด “The Leadership Survival Forum 2026” ถอดรหัสระเบียบโลกใหม่ ชี้ทิศทางเศรษฐกิจไทยก่อนเข้าสู่ปี 2570

สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (M2) ประกาศจัดงานเสวนาสำคัญ “The Leadership Survival Forum 2026” เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหาร นักลงทุน และผู้ประกอบการไทย ในการรับมือกับความท้าทายจากกฎระเบียบโลกใหม่และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ก่อนเริ่มวางกลยุทธ์ทางธุรกิจสำหรับปี 2570
โดยงานเสวนาในครั้งนี้เน้นการเจาะลึก 3 ประเด็นหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจในอนาคต ได้แก่:
•Society & Tech Sustainability: ความท้าทายด้านนวัตกรรมยุค 5.0 และการเชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้าสู่แนวคิดความยั่งยืน
•BOI & New World Order: ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนและกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยท่ามกลางระเบียบโลกใหม่
•Trade Strategy 2027: การรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและการวางกลยุทธ์การค้าล่วงหน้า
พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้นำระดับประเทศร่วมขึ้นเวทีถ่ายทอดมุมมองเชิงนโยบาย อาทิ อาร์ชวัส เจริญศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง, สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), และ บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
งาน The Leadership Survival Forum 2026 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2569 เวลา 13.00–16.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ True Digital Park (East) โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์ (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด) ลงทะเบียนฟรี ผ่าน QR Code (ในภาพ) หรือ https://www.canvaqr.com/RGPdoyc1pd