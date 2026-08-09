นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัล Prime Minister’s Export Award 2026 ยกย่องผู้ประกอบการไทยต้นแบบ ขับเคลื่อนการส่งออกไทยสู่เวทีการค้าโลก

กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2569 (Prime Minister’s Export Award 2026 : PM’s Export Award 2026) วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัล Prime Minister’s Export Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลด้านการส่งออก ให้แก่ผู้ประกอบการไทยซึ่งมีความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยมี นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เอกอัครราชทูต สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รางวัล Prime Minister’s Export Award ถือเป็น รางวัลสูงสุดของรัฐบาลด้านการส่งออก ที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการไทยซึ่งมีความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ สามารถพัฒนาสินค้า บริการ นวัตกรรม และมาตรฐานการบริหารจัดการจนได้รับการยอมรับในระดับสากล ตลอดจนเป็นต้นแบบของการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสร้างภาพลักษณ์ที่เข้มแข็งให้แก่ประเทศไทยในตลาดโลก
ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล พร้อมกล่าวถึงบทบาทสำคัญของภาคการส่งออกไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งความผันผวนทางการค้า การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การแข่งขันที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถยกระดับศักยภาพ เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ พัฒนาแบรนด์ไทย และขยายโอกาสทางการค้าในตลาดโลกอย่างยั่งยืน
ด้าน นางศุภจี สุธรรมพันธ์ุ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลากว่า 34 ปี ในการมอบรางวัล Prime Minister’s Export Award ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของคุณภาพ มาตรฐาน และความน่าเชื่อถือของสินค้าและบริการไทยในสายตาของนานาประเทศ โดยในปีนี้มีบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลใน 7 ประเภทรางวัล รวม 44 รางวัล 39 บริษัท จาก 19 จังหวัดทั่วประเทศ โดยในปี 2568 ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลสามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศผ่านการส่งออกสินค้าและบริการ ประมาณการมูลค่าการส่งออกราว 2.9 หมื่นล้านบาท ซึ่งช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่า Prime Minister’s Export Award เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานระดับสากล เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วโลก พร้อมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน และขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทย จนสามารถสร้างชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศ
ภายหลังพิธีมอบรางวัล นายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้ได้รับรางวัล และเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของบริษัทที่ได้รับรางวัล ซึ่งสะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรม ทั้งด้านนวัตกรรม คุณภาพ มาตรฐาน ความยั่งยืน และการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการยกระดับภาคการส่งออกไทย และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว